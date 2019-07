Verstappen heeft niet gewonnen, Ferrari heeft (weer) verloren

Grootse verwachtingen bestonden voorafgaande aan het seizoen voor het team uit Maranello. Sinds gisteren is Ferrari het enige topteam dat dit jaar nog geen zege heeft geclaimd.

253 dagen, zo lang is het geleden sinds Ferrari een overwinning op zijn naam heeft geschreven. De Italiaanse renstal won zijn laatste Grand Prix in de Verenigde Staten, precies 8 maanden en 10 dagen terug. Dit weekend had het de juiste papieren in handen om de droogtereeks te beëindigen, maar zo ver kwam het uiteindelijk niet. Een vastberaden Max Verstappen ging er met de zege vandoor.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren, dat kunnen we alleen maar uitleggen aan de hand van een aantal ingrediënten die noodzakelijk bleken voor de uitkomst van dit recept.

Het moet gezegd worden: Mercedes heeft dit jaar puik werk geleverd. Hoe saai het de wedstrijden soms ook maakt, we zijn getuige van het meest overmachtige Formule 1-team dat de sport ooit heeft gezien. Toch is ook Mercedes niet perfect en dat kwam dit weekend op pijnlijke wijze naar voren: zelfs na enkele ingrijpende wijzigingen aan de auto kwam het niet aan de tijden van Ferrari. De koelingsproblemen – voortkomend uit de manier waarop de krachtbron achterin de auto is verpakt – waren op de Red Bull Ring simpelweg te groot. Ferrari had zelfs een zodanig voordeel in een rechte lijn dat het besloot meer downforce te kweken, zodat het sterker zou zijn in de bochten.

Toen Charles Leclerc – die wederom uitzonderlijk presteerde op een hoge snelheidscircuit met harde remzones – zijn auto op pole position had gekwalificeerd, Lewis Hamilton een gridstraf kreeg uitgedeeld en Max Verstappen de volgende dag zijn start verknoeide, stond Ferrari voor een open doel. Hoewel het één hand aan de trofee had, struikelde het alsnog op weg naar de hoogste trede van het podium.

Leclerc, met zicht op zijn eerste overwinning in de koningsklasse, vroeg na een aantal ronden aan kop te hebben gereden aan zijn team of hij voldoende snelheid had. Het team bevestigde en zei dat alles goed zou komen als hij 1:10’s bleef rijden. De 21-jarige Monegask luisterde trouw, hield deze snelheid aan en kwam gehoorzaam binnen nadat Bottas en Vettel tegelijkertijd de pitstraat hadden bezocht.

Dit is waar het voor Ferrari bergafwaarts ging. In retrospect hadden de Italianen het hoofd koel moeten houden en zelf durven na te denken. De Scuderia vreesde dat Mercedes met een undercut Leclerc zou passeren. In werkelijkheid dook Valtteri naar binnen als een reactie op de snelheid van Vettel. De viervoudig kampioen was Hamilton op dat moment al voorbij, dus besloten de strategen van Mercedes de gok te wagen en de Silberpfeilen eerder op de hardere band te zetten. Te veel lettend op de voorspelling van Pirelli (de zachte band van Leclerc zou maar 24 ronden mee gaan) en de tactiek van Mercedes, vergat Ferrari pardoes de aanwezigheid van Max Verstappen.

Terwijl Ferrari de banden van Vettel’s auto op halfbakken wijze wisselde, gaf het door aan Leclerc dat hij de volgende ronde binnen moest komen voor zijn pitstop. In plaats van de tijd te nemen en eerst de ware snelheid van Bottas te bekijken – het gat bedroeg voor de stop immers bijna 5 seconden – durfde het de banden niet te rekken en besloot het voor de veiligste route te kiezen. Et voilà: de doodsteek.

Na de stop van Charles Leclerc in ronde 23 hadden Max Verstappen en Red Bull alle tijd in de wereld om een beslissing te nemen. Verstappen, die op de mediumband was gestart en sowieso langer door kon dan Leclerc, gaf alles dat hij in zich had en bleef alles van zijn materiaal vragen, totdat ook hij naar binnen moest. Pas in ronde 32 werd Max door zijn team naar binnen geroepen, waardoor hij in feite veel verser rubber had – iets dat hem met name in de slotfase goed uit kon komen…