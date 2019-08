Dit kost de BMW 8-serie Gran Coupe

Kost wat...

BMW heeft de Nederlandse prijzen bekend gemaakt van de BMW 8-serie Gran Coupe. En dat is belangrijk, want waar bij de vorige generatie (toen nog 6-serie geheten) de tweedeurs coupé nog de versie was die je moest hebben, is bij de nieuwe de Gran Coupe de mooiste. Als je een paar overtollige lijntjes op de flank wegdenkt, staat er bijna een Duitse Maser voor je neus.

BMW levert de Achter vooralsnog met drie verschillende motoren. Het begint met de ’40i’, die een geblazen zes-in-lijn op benzine heeft. Dit is de enige versie die je naast met xDrive ook met premium RWD kan krijgen. Het goede nieuws is dat ‘ie in het laatste geval ook meteen het goedkoopst is, namelijk 111.908 Euro. Met xDrive loopt de prijs op naar 119.286 Euro. Voor duivelsaanbidders is er ook een diesel, met de aanduiding ’40d’. Deze eveneens geblazen zes-in-lijn staat in de boeken voor 125.762 Euro.

De voorlopige topper uit de reeks is de M850i xDrive. Deze lekker klinkende achtpitter met 530 pk is in Nederland relatief erg prijzig dankzij de CO2-tax en moet minimaal 170.712 Euro kosten, waarvan 42.678 Euro voor de grammetjes koolstofdioxide. Ter vergelijking: in Duitsland betaal je voor exact dezelfde auto 122.700 Euro, minder dan hier een 840d kost. Het verschil gaat rechtstreeks naar Mark en zijn b0iZ in Den Haag. Koop dan?