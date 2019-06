Kijk, het is de BMW 8 Serie Gran Coupé

Het wachten is voorbij, hier is hij.

BMW heeft flinke golven gemaakt met de nieuwe 8 Serie. De stijlvolle en luxe sportauto is bij de meesten goed in de smaak gevallen. Sinds het debuut van de 8 Serie heeft BMW allerlei versies van de auto onthuld. De auto is momenteel beschikbaar als Coupé en Cabrio in een aantal verschillende configuraties. Vannacht breidt BMW de familie verder uit met de langverwachte Gran Coupé.

Ondanks dat de 8 Serie Gran Coupé is afgeleid van de bestaande tweedeursversies, genieten inzittenden wel degelijk van meer ruimte. Dit is vooral te danken aan de aanzienlijk langere wielbasis. In vergelijking met de Coupé heeft de vierdeurs 8 Serie precies 20,1 cm meer ruimte tussen de voor- en achterwielen. Volgens BMW is het achterin het ruimste coupémodel dat het ooit heeft gebouwd. Niet alleen is er achterin voldoende beenruimte, ook qua hoofd- en schouderruimte is het voor de inzittenden goed vertoeven. Zij die achterin plaatsnemen, zullen overigens blij verrast zijn om te zien dat het model geen achterbank heeft, maar juist twee individuele stoelen. Instappen is uiteraard een stuk eenvoudiger bij de Gran Coupé. Hierdoor zal hij mogelijk snel uitgroeien tot de meest gewilde versie van de 8 Serie.

Een ander kenmerk dat exclusief op de 8 Serie Gran Coupé is te vinden, is het glazen panoramadak. Inzitten kunnen zo naar buiten kijken door een gedeelte van het plafond, dat een oppervlak heeft van 1,5 vierkante meter. De kofferruimte berekent BMW in golftassen; volgens de Beierse autofabrikant passen er drie stuks in, wat overeenkomt met 440 liter.

Techniek

Voor de rest is de BMW 8 Serie Gran Coupé nagenoeg identiek aan zijn kleinere broers. BMW zegt dat de vierdeurs even comfortabel als sportief aanvoelt. Zo heeft de wagen standaard de adaptieve wielophanging van de M-divisie. Als we kijken naar de motoren, dan zien we geen onderscheid.

De 8 Serie Gran Coupé kan worden geleverd als 840i, 840i xDrive, 840d xDrive en M850i xDrive. Voorlopig heeft alleen het M-model een achtcilinder, de overige krachtbronnen zijn zespitters op benzine en diesel. De krachtigste versie, de M850i (rijtest) dus, heeft een 530 pk sterke V8. Alle uitvoeringen worden standaard geleverd met achttrapsautomaten. Het vlaggenschip moet BMW nog presenteren. Op termijn komt het merk met de M8, de machtigste in de catalogus. In een later stadium onthult het merk de prijzen van de Gran Coupé.

Bekijk hieronder onze video met de BMW 8 Serie Gran Coupé.