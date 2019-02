Het eerste ‘speciaaltje’ van de 8 Serie is hier

Super exclusief natuurlijk.

Hoe BMW het gedaan heeft is onbekend, maar met de 8 Serie (voorheen 6 Serie) hebben ze een waar meesterwerkje afgeleverd. De 8 Serie is korter en zwaarder dan een vergelijkbare 5 Serie, de auto waarop hij gebaseerd is. Normaliter kost het rijden in een tweedeurs variant zo’n 2 tot 10 mille méér, maar een nieuwe 8 Serie is (wait for it) dik 40.000 eckermen duurder dan een 5 Serie met dezelfde motor (40d, de nieuwe 50i is nog niet leverbaar in de nieuwe Fünfer). De 5 Serie is sneller (!) én zuiniger, toch heeft de 8 Serie veel meer aanzien. Dat is werkelijk briljant gedaan.

Nog iets wat BMW erg goed doet is de Individual afdeling. Het zou kunnen zijn dat je niet kunt kiezen tussen alle tinten wit, grijs en zwart. Wil je een andere tint wit, grijs of zwart, dan biedt BMW Individual uitkomst. Gisteren liet waarde collega @RubenPriest zien dat je bij BMW Individual de M850i in het zwart kunt bestellen, voor vandaag heeft BMW Individual een waar speciaaltje in de aanbieding, namelijk de M850i xDrive First Edition.

Het uiterlijk van de M850i is vrij polariserend. Persoonlijk vind ik ‘m erg fraai, maar wel in de juiste uitvoering. Daar lijkt het bij de M850i First Edition een beetje mis te gaan. De auto is namelijk voorzien van de lakkleur ‘Frozen Barcelona Blau’. Dat is het blauw wat we al kennen, maar dan in het mat uitgevoerd. En sorry BMW, maar matte lak anno 2019 kan gewoon echt niet meer. De rest van de aankleding is ook ongelukkig gekozen: zwarte nieren , zwarte uitlaten en zwarte velgen geven de auto dezelfde uitstraling als die fout getunede E90 318d’s in de betere achterstandswijken.

In het interieur scoort BMW weer een paar puntjes, gelukkig. Het two-tone lederen interieur moet je smaak zijn. De combinatie Elfenweiss/Nachtblau is bijzonder goed gekozen. Nachtblau is ook gekozen voor de alcantara hemelbekleding en dhet lederen M Sportstuurwiel. Weer eens wat anders dan dat eeuwige zwart. de interieurlijsten zijn een tikkeltje saai: zwart pianolak. Standaard krijg je het geweldige Bowers & Wilkins geluidssysteem mee, zodat je uitstekend LL Cool J’s ‘Pink Cookies In A Plastic Bag‘ kunt beluisteren.

Dan de techniek. We maak graag grapjes over voorwielaangedreven, zevenzits Midi-MPV’s met een driecilinder diesel (BMW begon daar overigens zelf mee), maar de spes van de M850i zijn om van te smullen. Onder de motorkap huist een 4.395 cc grote V8 met twee turbo’s. Deze wekt 530 pk op bij 5.500 toeren en heeft al 750 Nm paraat vanaf 1.800 toeren. Daarmee knalt ‘ie in 3,7 seconden naar de 100 km/u. Zoals @Wouter heeft aangetoond in de M850i rijtest, hakt de begrenzer er bij 250 km/u in. Daar heeft AC Schnitzer vast wel een oplossing voor. Van de M850i xDrive First Edition worden in Dingolfing slechts 400 exemplaren gebouwd en dat is maar goed ook.