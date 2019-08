Volkswagens elektrische record run op de ‘Ring was zuinig

Scheuren baasje.

Om de komst van haar nieuwe range EV’s te promoten, greep Volkswagen eind vorig jaar naar de oudste en tevens beste truc uit het boekje: maak een ontzettende racebolide die een beetje afstraalt op de huis-tuin-en-keuken modellen. Zo gezegd zo gedaan: de uit carbon opgetrokken ID R werd meteen al aangeprezen als ‘sneller dan een F1 auto’.

Om deze claim wat geloofwaardigheid te geven, ging Volkswagen vervolgen op een petrolhead tour met hun opper-EV. Via Pikes Peak en Goodwood leidde die uiteindelijk uiteraard naar de Nürburgring en in zijn wake liet de ID R een spoor van vernietigde records achter. Ook op de ‘Ring zelf was de auto supersnel. Maar dat is oud nieuws. De echte vraag dezer dagen is natuurlijk: hoe efficiënt was die record run nou eigenlijk?