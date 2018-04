Volkswagen is veel en veel te Duits

Ve are much tzoe Zjerman.

Er waait een frisse wind in Wolfsburg. Na de stoelendans in de hoogste regionen van het concern is het natuurlijk zaak om met nieuw elan uit de startblokken te komen. Dat kan vandaag de dag maar één ding betekenen: flink die paarse broeken van het merk aan het werk zetten, om op de proppen te komen met een gezonde dosis marketinggezeik en gebakken PR.

Zo gezegd, zo gedaan. Tegenover Bloomberg laat Chief Marketing Officer Jochen Sengpiel weten dat het roer volledig omgaat bij Volkswagen. Het merk staat er in zijn ogen niet goed op bij het grote publiek. Maar nu komt het: in zijn ogen komt dat niet noodzakelijk door dieselgate! Nee, in plaats daarvan heeft Volkswagen volgens Sengpiel een ‘té Duits imago’:

The brand is not in good shape compared to previous years, as the marque lost some of its emotional appeal by trying to be ‘too German’. It’s not only because of the diesel scandal.

Sengpiel, die pas sinds vorig jaar september voor Volkswagen werkt na een eerdere betrekking bij Hyundai, heeft de oplossing gelukkig ook al bedacht. Er moet een nieuw logo komen. Jawel, een nieuw logo, de oplossing van alle problemen! Het nieuwe beeldmerk zou moeten reflecteren dat Volkswagen hip en modern is. Volkswagen moet kleurrijker worden en uitstralen dat het bedrijf om het hebben van plezier draait. Als extra bonus zou het nieuwe logo ook nog eens beter passen bij de nieuwe I.D.-lijn én kek moeten ogen op digitale schermen.

Hoe een en ander vorm krijgt is nog niet duidelijk. De laatste keer dat Volkswagen haar logo aanpaste was in 2012, toen de ‘V’ en de ‘W’ voorzien werden van meer ‘3D’. De progressie van het logo check je hieronder.

We hebben zo onze vraagtekens bij de gedachtengang van Sengpiel. Los van de vraag of het überhaupt nut heeft om met zo’n logo te pielen, doen veel merken er juist alles aan om hun ‘afkomst’ en historie te omarmen. Nou is dat in het geval van Volkswagen technisch gezien natuurlijk wat lastig, maar desalniettemin kunnen we ons moeilijk voorstellen dat de associatie met ‘Duitsland’ in het geval van auto’s ongewenst is. Een blik op de verkoopcijfers leert immers dat we stiekem allemaal Duits willen rijden. In een markt als Amerika is Volkswagen weliswaar wat minder groot, maar dat neemt niet weg dat de Yanks wel van hun BMW’s en Mercedes houden. Het ‘Duitse aspect’ lijkt dus niet het probleem te zijn. Of kan jij je wel vinden in het sentiment van Sengpiel?