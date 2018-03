Nieuwe Toyota Aygo is klein maar fijn

Die Aziaten weten wel hoe ze een boodschappenkarretje moeten maken.

Of het nu helemaal nodig was om de Toyota Aygo alweer in het nieuw te steken valt te bediscussiëren. De échte nieuwe generatie Aygo kwam tot ons in 2014, dus gedateerd was hij allesbehalve. Destijds bracht de tweede generatie een verfrissende kijk op het compacte karretje dat Toyota sinds 2005 aanboodt. Met de facelift van 2018 wordt de wagen echter strakker getrokken dan misschien nodig was.

Desalniettemin is het absoluut geen verkeerde auto om op je netvlies te hebben. De nieuwe koplampen zullen het voornaamste discussiepunt opleveren, en ook de grotere, benadrukte grille zal het nodige zuur opwekken, maar aan het eind van de dag is het bepaald geen misser. De achterzijde zal, mijn insziens, voor minder polariserende opmerkingen zorgen. De nieuwe LED-lampenpartij is zonder meer een verbetering.

Ongeacht de verdeelde meningen over het exterieur, zijn er onderhuids een aantal aanpassingen aangebracht die waarschijnlijk bij niemand in het verkeerde keelgat zullen schieten. Zo heeft de Aygo een nieuwe 1-liter VVT-i drieclinder die maximaal 72 pk produceert. Belangrijker hierbij is het feit dat het blokje een hogere compressieverhouding heeft en aan de emissienormen van Euro 6.2 voldoet. Daarbij zijn het onderstel en de besturing verbeterd.