Is dit de bruutste nieuwe Defender tot nu toe? - Autoblog.nl

Urban Automotive heeft van de Defender een sinistere verschijning gemaakt.

De vorige Defender was erg geliefd bij tuners. We hebben al van alles voorbij zien komen, van elektrische varianten tot varianten met een Corvette V8. Bovendien waren er alle mogelijke accessoires bij te krijgen. Het lijkt erop dat het met de nieuwe Defender ook die kant opgaat.

Chelsea Truck Company deed al een bescheiden poging, gevolgd door Carlex. Nu is het de beurt aan Urban Automotive. Deze Britse tuner bestaat nog niet heel lang, maar heeft al naam weten te maken met hun dikke Land Rovers. Uiteraard kunnen ze de nieuwe Defender dan ook niet ongemoeid laten.

De Britten hebben van de Defender een erg brute verschijning weten te maken, voor zover die dat nog niet was. Het feit dat de auto volledig in het zwart is uitgevoerd zorgt er al voor dat de auto een hele andere aanblik krijgt.

De Defender is van Urban Automotive voorzien van diverse goodies. Zo zien we 22 inch alloy velgen. Daarnaast is de Defender uitgerust met een spoiler, een lichtbalk op het dak en treeplanken. De dakdrager en de ‘broodtrommel’ aan de zijkant zijn overigens niet aftermarket. Deze accessoires zijn, evenals de spatlappen, onderdeel van Land Rover’s eigen Explorer Package.

Urban Automotive is nog niet klaar met de Defender. Waarschijnlijk hebben ze ook nog een wide body in de pijplijn zitten. Is het nodig om daar op te wachten? Eigenlijk niet, want zo ziet de Defender er ook al gewoon ontzetten bruut uit.