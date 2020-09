Dit kost de nieuwe Audi S3! - Autoblog.nl

Audi heeft de S3 prijzen bekendgemaakt. Dit moet je lappen voor de S3 Sportback en de S3 als sedan.

De nieuwe Audi S3 Sportback en S3 Limousine zijn vanaf nu beschikbaar in de configurator. Dat betekent dat ook de prijzen bekend zijn geworden van de 310 pk sterke Audi’s. De hete gebakjes uit Ingolstadt werden ruim een maand geleden voorgesteld.

Alles over de nieuwe S3 kun je in ons vorige artikel lezen. Het belangrijkste om te weten is dat je te maken hebt met een tweeliter viercilinder turbomotor, goed dus voor 310 pk en 400 Nm koppel. Uiteraard beschik je over quattro vierwielaandrijving. Standaard komt het model met een S tronic automaat. De nieuwe S3 sprint in 4,8 seconden naar 100 km/u. De top is -uiteraard- begrensd op 250 km/u.

En dan de Audi S3 prijzen. Dit soort speeltjes zijn nooit goedkoop op die felbegeerde gele platen. Daar is de S3 geen uitzondering op. Instappen doe je vanaf 62.870 euro voor de S3 Sportback en 64.280 euro voor de sedan. Beide modellen komen er ook als Edition One. Je krijgt dan een wat rijker uitgerust model, maar daar staat wel een prijs tegenover. De S3 Sportback Edition One kost 69.250 euro en de Limousine als Edition One staat voor 68.020 euro op de stoep. Opmerkelijk genoeg is de Sportback duurder dan de Limo als een editie één.

Audi S3 prijzen – concurrentie

De Audi S3 zal qua prijzen gaan concurreren met de Volkswagen Golf 8 GTI. Een andere concurrent gaat de Cupra Leon worden. Van beide kandidaten is nog geen prijs bekend. Dan hebben we ook nog de favoriet van de politie in vorm van de 306 pk sterke Mercedes-AMG A35. Deze is er vanaf 63.711 euro. Ook 306 pk én goedkoper dan de S3 en AMG is de BMW M135i xDrive. Deze concurrent is er vanaf 60.662 euro.