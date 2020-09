Maserati MC20 configurator: hoe stel jij hem samen? - Autoblog.nl

Lekker in de baas z’n tijd de gloednieuwe Maserati MC20 door de configurator halen. Dat kan nu.

Groot nieuws vorige week uit Modena. Maserati trok eindelijk het doek van de nu al veelbesproken MC20. Kort daarop volgde de Nederlandse prijs en vandaag hebben we weer nieuws voor je. De configurator van de Maserati MC20 is namelijk live gegaan.

Het ideale excuus om de auto naar eigen smaak samen te stellen. Want misschien was je helemaal niet zo onder de indruk hoe de auto er tijdens de lancering uitzag. Met een configuratie kun je het uiterlijk van de sportwagen wellicht wel naar tevredenheid krijgen. Je hebt keuze uit diverse kleuren, pakketten voor het exterieur- en interieur en velg designs.

Omdat een configurator een digitaal feestje blijft is het altijd moeilijk om te raden hoe het er in het echt komt uit te zien. Kies je voor een rood exemplaar, dan hebben we alvast een voorzetje voor je. Op onderstaande foto is te zien hoe een rode MC20 van de band rolt.

Mocht je er met de Maserati MC20 configurator nog niet uitkomen, dan kun je terecht bij Fuoriserie. Met dit nieuwe personalisatie programma kun je uiterlijke en innerlijke eigenschappen van de auto maximaal aanpassen.

Als kers op de appelmoes komt in onderstaande video het geluid van de MC20 naar je oren. Klinkt best oké, toch?