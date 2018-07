Max Verstappen heeft een nieuwe baan?

De Nederlander klust mogelijk bij als adviseur.

Hoe snel is de nieuwe Aston Martin Valkyrie nu precies? Volgens Christian Horner heul snel, maar al die power moet wel goed op het asfalt gebracht worden. Wat dat betreft zouden Aston Martin en Red Bull er goed aan doen om enkele testrijders aan te nemen. Gelukkig hebben ze in eigen huis genoeg talent rondlopen.

Volgens Auto Express gaan Max Verstappen en Daniel Ricciardo mogelijk helpen met de ontwikkeling van de Aston Martin Valkyrie. De Britse autobouwer zou zijn begonnen met simulatiewerkzaamheden en het is de bedoeling dat in oktober de Valkyrie testritjes gaat maken in de echte wereld. Aan Verstappen en Ricciardo de taak om de auto zowel in de simulatie als op het circuit te testen. De twee coureurs zullen bijdragen aan de optimale afstelling van de hypercar.

De Valkyrie moet voor klanten een Formule 1-ervaring kunnen nabootsen als het gaat om snelheid. Een vergelijkbaar concept met Mercedes-AMG, die met de Project One een Formule 1 auto voor op de straat ontwikkelen. In de Valkyrie zit echter geen V6 turbomotor, maar een atmosferische 6.5 liter grote V12 met een hybride systeem van Rimac (1130 pk). Jummie!