De 3 ruimste SUV’s met grote actieradius voor op vakantie

Autoblog is druk bezig met het uitzoeken welke auto’s perfect zijn voor op vakantie. Buiten de verkiezingen om leggen we nog een aantal andere auto’s onder de loep. In dit artikel zoeken we uit welke SUV’s het ruimste zijn en ook nog een flinke actieradius hebben. Een betere vakantiekar kun je immers niet hebben.

Land Rover Discovery SD4

Bagageruimte: 1.231 liter

Actieradius: ~ 1.050 kilometer

Oké, eerlijk is eerlijk: Land Rover bezoedelt de boel een beetje. De aangegeven bagageruimte is namelijk uitgedrukt in vloeistof. Desalniettemin is het een machtige hoeveelheid. Dit blijkt wel als we kijken naar de “droge” ruimte: 986 liter. Wie zijn kroost en Snuffel de hond thuislaat, kan dit door de achterbank omlaag te doen uitbreiden naar meer dan 2.000 liter. Wel is de 240 pk sterke diesel niet per se de zuinigste: volgens de brochure ligt zijn verbruik zo rond de 1 op 13. De tank, met een inhoud van 77 liter, is na grofwef 1.050 kilometer leeg. Overigens betaal je ook voor de luxe die Land Rover je biedt: in de basisuitvoering kost hij al gauw over de 103.000 euro.

Skoda Kodiaq 2.0 TDI

Bagageruimte: 835 liter

Actieradius: ~ 1.500 kilometer

Binnen de Volkswagen Group kwam Skoda als een van de laatste merken met een zeer grote SUV. Zoals we van het merk mogen verwachten is ook dit model een degelijke auto. Zeker voor zijn prijs (de 150 pk sterke Business Edition Plus kost minder dan 50 mille) krijg je waar voor je geld – ook als je op vakantie gaat. Met de tweede zitrij omhoog heeft hij 835 liter aan bagageruimte, voldoende ruimte voor alle spullen dus. In zijn prijsklasse staat hij op dit gebied dan ook fier bovenaan. Qua rijbereik kent hij eveneens geen gelijke: wie de fabrieksopgave van (pak ‘m beet) 1 op 20 haalt, hoeft de 75 liter tank pas na 1.500 kilometer bij te vullen. Zelfs als deze claim in de praktijk blijkt tegen te vallen, kun je nog altijd in één adem naar Oostenrijk of Zuid-Frankrijk knallen.

Ssangyong Rexton E-XDI 220

Bagageruimte: 784 liter

Actieradius: ~ 900 kilometer

Het is altijd een plezier om een obscuur en tamelijk ongeliefd merk in een lijst te plaatsen, zeker als deze lekker klein en beknopt is. Toch staat de nieuwe Rexton niet hier vanwege deze motivatie. Het is namelijk een prima auto om mee op vakantie te gaan. Ssangyong heeft in de brochure zelfs de tijd genomen om uitgebreid uit te leggen hoeveel bagageruimte de auto in verschillende configuraties heeft. Zo vertelt het merk bijvoorbeeld dat de Rexton 1.477 liter aan opslagruimte heeft wanneer de derde zitrij volledig en de tweede zitrij voor 60 procent is neergeklapt. Kennis is alles. Wie enkel de derde zitrij neerklapt, heeft 784 liter tot zijn beschikking. Wel komt de 181 pk sterke vier-in-lijn diesel niet zo ver als bovenstaande auto’s: volgens Ssangyong rijdt de auto gemiddeld 1 op 12. Hierdoor wordt de 70 liter tank in ruwweg 900 kilometer leeggereden.

BONUS: Tesla Model X Standard Range

Bagageruimte: 2.180 liter

Actieradius: 375 kilometer

In vergelijking met een grote diesel is een volledig elektrische auto niet zoveel waard. Althans, als we spreken over rijbereik. Op papier heeft de instapversie van de Model X bijvoorbeeld een kwart van de actieradius van de Kodiaq. De duurdere Long Range haalt 505 kilometer. En dan is Tesla op dit gebied nog een voorloper! Wat de Model X mist aan ‘range’, dat maakt hij goed in de vorm van bagageruimte. Door de afwezigheid van een verbrandingsmotor voorin heeft de auto extra ruimte over voor spullen. Al met al heeft de Model X ruim 2.100 liter. Indrukwekkend en aantrekkelijk, mits je in staat bent je reismentaliteit erop aan te passen.