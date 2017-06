Wat je moet weten over Mazda’s nieuwe CX-5

Zoals bekend staat de eenheid tussen mens en machine centraal bij Mazda. Of dat ook bij hun splinternieuwe CX-5 het geval is? Uiteraard!

Met het groeiende aantal technieken waarmee auto’s tegenwoordig worden uitgerust, wordt het autorijden beslist veiliger en comfortabeler. Desalniettemin gaan die technieken vaak wel ten koste van de feeling die de bestuurder met de auto heeft.

Om die reden pakt Mazda het geheel anders aan. Onder het motto Drive Together laten de Japanners er geen misverstand over bestaan: auto en bestuurder moeten optimaal met elkaar samenwerken!

De CX-5 is de verkooptopper in het modellenaanbod van Mazda en de nieuwe versie die onlangs werd gepresenteerd zit dan ook vol technieken die de communicatie met de bestuurder verbeteren. Een voorbeeld daarvan is G-Vectoring Control, waar we onlangs uitgebreid op in gingen.

G-Vectoring Control is slechts een voorbeeld, want de verse CX-5 is natuurlijk voorzien van nog veel meer vooruitstrevende techniek om de harmonie met de bestuurder te vergroten. Daarnaast heeft Mazda gezorgd voor optimale communicatie door alle bedieningselementen zo te plaatsen dat die als bestuurder optimaal te bedienen zijn.

Het motorenaanbod bestaat uit twee benzineversies, te weten de 2.0 met 165 pk en de 2.5 met 192 pk. De 2.2-liter diesel is leverbaar met 150 pk of 175 pk. Overbodig om te zeggen, maar de motoren zijn uiteraard voorzien van SKYACTIV-techniek, waar we enige tijd terug een artikel aan wijdden.

Meer weten over de nieuwe versie van Mazda’s populairste? HIER vind je meer info!