Tesla komt terug op besluit, auto’s toch weer duurder

Lieve help.

Tesla is wispelturiger dan een veer in een wervelwind. Recentelijk kondigde de Amerikaanse elektrogigant uit het niets aan dat het een groot aantal vestigingen ging sluiten en de prijzen van zijn modellen flink omlaag ging trekken, maar daar is het merk nu alweer op teruggekomen. In een nieuwe mededeling vertelt Tesla hoe de vork, voor nu, in de steel zit.

De autofabrikant verbaasde afgelopen maand vriend en vijand toen het aankondigde de prijzen van zijn auto’s naar beneden te trekken. Net nadat een hele horde fanatiekelingen de Model 3 (of een andere Tesla) had besteld, namen de prijzen een ongekende duikvlucht. De duurdere uitvoeringen werden dusdanig goedkoper dat eigenaren naar verschillende fora snelden om hun beklag te doen over de situatie. Sommigen hadden tienduizenden euro’s teveel betaald. Daarnaast kwam ook het verdwijnen van een verzameling dealers wereldwijd als een donderslag bij heldere hemel.

Nu Tesla even de tijd gehad heeft om te kunnen nadenken over de situatie, vindt het dat het toch iets haastig is geweest in zijn besluitvorming. In een nieuw bericht laat de autofabrikant weten dat het anders moet. Allereerst zal het niet zoveel winkels sluiten als aanvankelijk de bedoeling was. 10 procent van de locaties is een blijft gesloten, over 20 procent zal het nog blijven nadenken. Locaties die gesloten moesten worden maar alsnog open blijven, zullen doorgaan met minder personeel.

Echter, omdat de beoogde prijsverlaging niet meer in zijn totaliteit uitgevoerd zal worden, kan Tesla het zich niet verloorloven de beloofde daling te verwezenlijken. Hierom zullen de prijzen van de auto’s weer omhoog gaan, met ongeveer 3 procent. Tesla legt het als volgt uit:

“As a result of keeping significantly more stores open, Tesla will need to raise vehicle prices by about 3% on average worldwide. In other words, we will only close about half as many stores, but the cost savings are therefore only about half.”

Het is belangrijk om te vermelden dat enkel de prijzen van de duurdere modellen zullen stijgen. De (niet bestaande) Tesla Model 3 (rijtest) van 35.000 dollar blijft even duur als voorheen. Aha. Klanten hebben nog een week de tijd om een bestelling te plaatsen met de huidige prijzen. Op 18 maart wordt de stijging van kracht.