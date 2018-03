Dit kost de opgefriste Mazda6

Mazda heeft de voorlopige prijzen bekendgemaakt van de vernieuwde 6.

De strakke Mazda6 staat momenteel te shinen in Genève en vanaf juli is de sedan te vinden bij de dealer. De Japanse autofabrikant komt vandaag met een prijskaartje van het gefacelifte model.

De goedkoopste Mazda6 rij je vanaf 36.990 euro. Dit is de variant met de SKYACTIV-G 145 benzinemotor, gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Jawel, een handbak in een D-segmenter. Bij Mazda kan dat nog. De Jap komt standaard met zaken als navigatie, een head-up display, LED-verlichting, stoel- en stuurverwarming en een achteruitrijcamera.

Met 145 pk is de instapper geen toppertje ananas. Even doorsparen dus, want voor 1.000 euro meer scoor je de SKYACTIV-G 165. Deze variant heeft 20 pk meer en geeft de Mazda net wat meer oempf. Is dit nog niet voldoende, dan kun je kiezn voor de gretigere SKYACTIV-G 194. Van deze laatstgenoemde versie wordt de prijs in een later stadium bekendgemaakt.

Dieselen kan met de SKYACTIV-D 150 of SKYACTIV-D 184. Van laatstgenoemde is nog geen prijs bekend. De 150 gaat 43.490 euro kosten. Net als in het geval van de SKYACTIV-G 194, zal de prijs van de SKYACTIV-D 184 op een later moment volgen.