Dit kost de Toyota PROACE CITY

De eerste Toyota bedrijfsauto in het compacte segment.

De Japanse autobouwer heeft een prijskaartje op de PROACE CITY geplakt. Een kleine opfrisser. Deze bedrijfsauto is 4,4 meter lang en gaat varen in het water van de compacte bestelwagens. Toyota brengt deze auto in twee lengtematen op de markt. De reguliere variant heeft een laadruimte van 3,3 m3 (twee Europallets) en een laadvermogen van 650 kilogram. De ROACE CITY Long heeft een laadruimte van 3,9 m3 en een laadvermogen van 1.000 kilogram.

Vanaf morgen, 1 oktober 2019, is het mogelijk om de PROACE CITY te bestellen. Prijzen beginnen bij 13.995 euro. Dat is de zakelijke prijs zonder BTW en BPM. Met de introductie komt er ook een First Edition Pack. Dit pakket bestaat uit onder andere betimmering van de laadruimte, lichtmetalen velgen en een verlengde fabrieksgarantie van 5 jaar of 200.000 kilometer.

De PROACE CITY en PROACE CITY Long zijn verkrijgbaar in de varianten Comfort, Cool Comfort, Professional en Innovator. In 2020 volgen ook versies met een benzinemotor, met vierwielaandrijving en VERSO- en Shuttle-uitvoeringen. In 2021 volgt de Toyota PROACE CITY EV.

Toyota levert de bedrijfswagen standaard met onder andere centrale portiervergrendeling, audiobediening vanaf het stuurwiel, een lichtsensor, Bluetooth en elektrisch bedienbare zijruiten. Qua motoren 1.5 D-4D dieselmotoren met vermogens van 75 tot 130 pk in combinatie met een handmatig bediende versnellingsbak of een automatische transmissie.