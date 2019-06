Deze flinke jongen is nu extra schoon

En hij komt al heel erg snel!

De Fiat Ducato is een populaire keuze als het gaat om ‘grote bestelwagens’. De Renault Master, Volkswagen Crafter en met name de Mercedes Sprinter nemen het voortouw in de verkoopstatistieken, maar de grote Fiat doet het zeker niet verkeerd. Niet alleen als bedrijfswagen is de Ducato een graag geziene gast, ook als basis voor camper-ombouw is de auto zeer geschikt.

Voor dit artikel richten we ons even op de bedrijfswagen-variant. Fiat heeft namelijk een volledig Elektrische Ducato onthuld. Nu is dat niet direct het meest nieuwswaardige. Ook Ford (Transit) en Volkswagen (e-Crafter) hebben hun elektrische bussen reeds aangekondigd. Het belangrijkste zit ‘m in het feit dat de auto volgend jaar al op de markt komt. Geen haalbaarheidstudies, niet nóg een pre-productieconcept: je kan deze auto gewoon kopen volgend jaar, aldus Fiat. Sterker nog, je kan de Ducato Electric al aan het einde van het jaar bestellen.

Volgens Fiat is er met de Ducato Electric geen verschil in laadvermogen en prestaties met de dieseluitvoering. Uiteraard geniet de Ducato Electric mee van de recent geïntroduceerde facelift. Bij deze facelift werd de 2.0 diesel vervangen door een 2.3 diesel. Omgekeerde downsizing, dus. Volgens Fiat is deze motor zuiniger dan de 2.0, dankzij 10% meer koppel bij lage toeren. De Ducato diesel voldoet aan de Euro dD emissie-eisen. Collega @RubenPriest verteld in dit artikel alle ins en outs over de vernieuwde Fiat Ducato. Er is nog niets bekend over de actieradius en laadtijd van de Ducato Electric.