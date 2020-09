Dít kost het om van je Renault ZOE een tweezitter te maken - Autoblog.nl

Handig voor het hebben van een bedrijfswagen, deze Renault ZOE Cargo. Qua korting maakt het echter niet zoveel uit.

Het is best onhandig, zo’n verlengde Mercedes Sprinter in een kleine binnenstad. Helemaal als je er maar een paar items moet afleveren. Handiger zou het zijn om wél een aantal voordelen van een bedrijfswagen te hebben, maar niet de gigantische omvang. En voor diezelfde binnenstad is elektrisch misschien ook wel handig.

ZOE Cargo

Oké, wellicht stellen niet heel veel mensen deze eisen, maar wie dat wel doet kan met Renault zijn of haar geluk niet op. Renault brengt namelijk toch de ZOE Cargo naar Nederland! Toen collega @willeme schreef over de ZOE Van, een model voor het Verenigd Koninkrijk, was daar geen sprake van. Het is immers al spotgoedkoop om een ZOE te rijden, bedrijfswagen of niet.

Praktisch

Dus is het gewoon een praktische keuze. Mits je meestal niet meer dan één passagier hebt, is het dan ook gewoon een praktisch ding. Zoals het een bedrijfswagen betaamt krijg je een vlakke laadvloer, een scheidingswand tussen de ‘laadruimte’ en de ‘cabine’ en is optioneel een verlengde hoedenplank beschikbaar om alles te verhullen onder de ruiten, deze kost 206 euro. Het totale ruimteaanbod is precies 1 m³.

Control Z

Elke Renault ZOE vanaf uitrustingsniveau Zen kan omgebouwd worden tot een Cargo. Dan worden de achterstoelen verwijderd, de achtergordels weggehaald en wordt er de eerdergenoemde laadvloer en scheidingswand toegevoegd. Mocht je nou terug willen vallen op je keuze, dan kun je altijd bij wijze van spreke op Control Z drukken en bouwt Renault de ZOE gewoon weer terug naar personenauto-specificatie.

‘Geen bedrijfswagen’

Op grijs kenteken registreren kan niet, daarvoor moet er meer veranderen aan de ZOE. Maar goed, zoals gezegd krijg je genoeg fiscaal voordeel met de ZOE dat je sowieso al met een mooie korting rijdt. De auto heeft overigens een batterij van 52 kWh waarmee hij 395 km ver kan komen, dus dat moet geen probleem zijn als je de Renault ZOE Cargo echt als bedrijfswagen in de stad gaat gebruiken. De kosten voor een Cargo maken van je Renault ZOE bedragen 1.049 euro exclusief BTW.