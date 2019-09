Dit kun je ook doen met een Audi A7

Waarom zo subtiel blijven?

De Audi A7 is een iets sportievere Audi A6. Dikkere motoren en een strakkere lijn zorgen ervoor. Mocht dat niet voldoende zijn, is er zelfs een Audi S7. Dat is in Nederland weliswaar een diesel, maar hij is ietsje sportiever dan de gewone A7. Op een RS7 zullen we echter nog eventjes mochten wachten.

Net als de eerder onthulde Audi RS6 wordt de RS7 waarschijnlijk een stuk breder en heftiger dan het model waarvan ‘ie is afgeleid. Mocht je niet kunnen wachten, dan heeft Prior Design een tussenoplossing in de vorm van ‘PDA700’ widebody kit voor de Audi A7 (C8).

Uiteraard krijg je een stoere voorbumper met flinke voorspoiler c.q. splitter. Het meest heftige en opvallende zijn echter de wielkasten. Die zijn namelijk niet zomaar ietsje breder, maar echt flink aangezet. Tsja, als je het toch doet, waarom zou je het subtiel aanpakken? Met alle liefde neemt Prior Design de montage en het spuitwerk op zich.

Die wielkasten geven ruimte aan grotere wielen, dus heeft Prior Design dat meteen geregeld. Of het om 21″ of 22″ gaat zien we niet duidelijk, maar de PD5Forged-velgen zijn groot genoeg om er in Amsterdam apart parkeergeld voor te vragen. Uiteraard is de Audi A7 Prior Design een stuk verlaagd. Dankzij een setje sportveren van H&R is het laatste beetje comfort er waarschijnlijk uitgehaald.

Een dingetje zal jullie zijn opgevallen en dat is dat deze Audi A7 net als de standaard A7 niet uitgersut is met zichtbare uitlaten. Gelukkig heeft Prior ook daar een oplossing voor in de vorm van een uitlaatsysteem met vier dikke, ovale pijpen. Prijzen zijn op aanvraag.