Hamilton en Wolff zoutig na finish achter safetycar

Bij Mercedes zit Abu Dhabi 2021 nog steeds vers in het hoofd, zo blijkt uit uitspraken van Wolff en Hamilton.

We zeggen vaak ‘het was weer een mooie race vandaag’, maar was het eigenlijk een mooie race vandaag? In ieder geval wel voor Nyck de Vries en Max Verstappen, want zij zetten beiden een puik resultaat neer in de Grand Prix van Italië. Voor de neutrale fan was het waarschijnlijk een ‘oké’ race. Er zijn zeker saaiere F1 races geweest, maar de winnaar stond eigenlijk toch wel een beetje vooraf vast.

Het had echter allemaal nog een heus spektakel kunnen worden op het laatst. De uitvalbeurt van Ricciardo, zorgde enkele rondes voor de vlag nog voor een safetycar situatie. De wedstrijdleiding had een rode vlag kunnen zwaaien met een staande herstart, maar dat gebeurde niet. Het leek erop dat ze de gestrande McLaren van DR3 echter ook nog wel moesten kunnen wegslepen voor het eind van de race, om nog een rondje of twee op racesnelheid te doen. Maar op een of andere manier lukte dat niet.

Toen alle auto’s eindelijk in de juiste volgorde achter de safetycar reden, was er nog maar een ronde te gaan. Geheel volgens de regeltjes, reed Bernd Mayländer het veld met een slakkengang naar huis. Leclerc, Russell en Sainz kregen zo geen kans meer om Max te belagen. Dat deed pijn bij de Tifosi, maar om andere reden ook bij het team van Mercedes.

De zilveren moesten natuurlijk toch even terugdenken aan Abu Dhabi 2021. Toen draaide de safetycar opeens wel af richting pit en kreeg Max Emilian de kans kampioen te worden, die hij uiteraard verzilverde. Volgens Mercedes, was dat niet volgens de regels. En dat was het eigenlijk ook niet. Los van een soort vangnetartikel dat bepaalde dat Masi alles mocht doen wat ‘ie wilde, wat natuurlijk onzin is als je honderden pagina’s aan regels hebt liggen. Wedstrijdleider Michael Masi heeft het veld dan ook inmiddels geruimd/moeten ruimen…maar Mercedes en Hamilton zijn geen kampioen.

Lewis Hamilton zei dan ook het volgende na de race:

It always brings memories back, that is the rule that it should be, right? So only one time, in the history of the sport, that they haven’t done the rule. Lewis Hamilton, achtvoudig kampioen Formule 1…in zijn eigen gedachten

Uiteraard kon ook Toto Wolff het weer niet laten:

The race director’s call will be criticised. This time, they followed the rules. Maybe they could have done it a lap earlier or let [Russell] through. But at least they followed the rules. They accepted that the race ended with a Safety Car. This is how it should be. Toto Wolff, won vanaf 2014 vijftien van zestien beschikbare titels in de F1

Waarvan akte. Tsja, onrecht aangedaan door een ander. Dat slijtproces gaat nog wel even duren…