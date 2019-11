Dit kunnen we verwachten van de vernieuwde F-Type

Hopelijk tornen ze niet te veel aan de geweldige daklijn.

Sommige ontwerpen zijn nu eenmaal beter bestand tegen de tand des tijds dan andere. Sommige spectaculaire ontwerpen zien er na een korte tijd al verouderd uit (hallo, Toyota C-HR) en andere blijven lange tijd ‘vers’. Een goed voorbeeld daarvan is de Jaguar F-Type. Nu is het makkelijker om een tweezits coupé tijdlozer eruit te laten zijn dan een compacte hippe crossover.

Enfin, de F-Type. De auto maakte in 2011 furore onder de naam C-X16 Concept in 2011 en kwam in 2013 op de markt als Roadster, een jaartje later kwam de F-Type Coupé. Nu is de F-Type in de tussentijd af en toe een beetje bijgeslepen. Er kwam een handbak, een viercilinder en een paar minimale visuele wijzigingen. Binnenkort is het tijd voor een grotere update, zo meldt AutoCar.

Qua uiterlijk is er nog niet veel duidelijk, alhoewel het een vrij ingrijpende facelift gaat worden. De motor wordt een zogenaamde ‘clamshell’ en de koplampen zijn nu nog lang en smal, maar worden juist plat en breed. In het interieur zullen er eveneens veel wijzigingen zijn. Allereerst wordt het infotainment systeem flink verbeterd. Het huidige is vrij oud en in de nieuwe XE en I-Pace is duidelijk dat Jaguar het veel beter kan. Ook zullen de materialen en afwerking wat fraaier worden dan voorheen. Dat was absoluut niet slecht bij de huidige, maar als je kijkt naar de stappen die de concurrentie zet (Porsche 911), kan het zeker geen kwaad.

Nog een reden voor de facelift is dat de oude generatie AJ-III motoren eruit gaat. Dat betekent het einde voor de karakteristieke (en geweldig klinkende) 5.0 supercharged V8 en de immense 3.0 V6. Dat was sowieso een raar ontwerp, want de V6 was exact gelijk aan het V8 blok, alleen waren er per bank slechts drie cilinders in gemaakt, in plaats van 4. Lees meer over die motor in dit artikel.

De zescilinder wordt door een motor Jaguar Land Rover zélf vervangen. De nieuwe zes-in-lijn met 48V-ondersteuning gaat gebruikt worden. Voor de achtcilinders moet Jaguar Land Rover uitwijken naar een externe leverancier. Ze zijn te duur om te ontwikkelen en er worden er te weinig van verkocht. Daarom zal de 4.4 liter V8 van BMW gebruikt worden. De handbak zal waarschijnlijk niet meer terugkeren, de interesse hiervoor schijnt marginaal te zijn.

Jaguar is sowieso druk met het updaten van de gehele range. Binnenkort zal de nieuwe XE bij de dealers staan. Dan komen er updates voor de XF en de F-Pace. Daarna zal de nieuwe F-Type volgen. Dus waarschijnlijk kun je er eentje bestellen in de lente.