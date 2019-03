Deze Touareg is de meest verrassende Volkswagen

Het is eveneens de meest verrassende V8 van vandaag.

Sommige dingen kun je zien aankomen. Er komen meer elektrische auto’s aan. Daniil Kvyat gaat dit seizoen minimaal één keer ontslagen worden en Real Madrid-fans gaan zeuren om de video-scheidsrechter. Gelukkig zijn er af en toe ook verrassingen, zelfs in autoland. Het gekke is: het opmerkelijke nieuws komt bij Volkswagen vandaan.

Er is een periode dat Volkswagen een grote vorm van grootheidswaanzin had. Onder leiding van Ferdinand Piëch (en gevechtsteckel Bernd Pichetsrieder) werden de meest ambitieuze plannen uit de hoge hoed getoverd. Niet alleen voor de merken uit het concern, maar gewoon voor de eigen markt. Wat te denken van een Phaeton W12 of Touareg V10 TDI. De Phaeton is wegens een zeldzaam gebrek aan interesse met pensioen gestuurd, maar de Touareg mocht blijven.

De auto zakte langzaam af naar een soort budget-SUV, zonder heel goedkoop te zijn. Dat was ook te zien in de verkopen. Omdat de Touareg op hetzelfde platform staat als de Audi A7, Audi Q8, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus en Porsche Cayenne is het niet zo heel moeilijk om er óók een goedkope VW-versie van te maken. De Audi SQ7 en Bentley Bentayga zijn er daadwerkelijk (even) met een V8 diesel geweest. Voor de Cayenne lag deze in de planning, maar #dieselgate gooide roet (om met @jaapiyo te spreken: har har) in het eten. De SQ7 V8 TDI werd geschrapt. De Bentayga diesel werd ook bij het oud vuil gesmeten.

Als een duveltje uit een doosje komt daar ineens de Volkswagen Touareg V8 TDI aanzetten. Geen lousy viercilinder of amechtige zespitter. Neen, een volvette, weldadige en ongetwijfeld lekker grommende achtcilinder. Ze hebben het blok niet eens ernstig terug-getuned: je krijgt 421 stampende paarden en 900 Nm van 1.00 tot 3.250 toeren. Daarmee kun je 9 Sequoia bomen inclusief GroenLinks boomknuffelaars mee versjouwen.