En dat komt voor de verandering eens niet uit een elektromotor…

In Dubai heeft Nissan het doek getrokken van de gloednieuwe Patrol NISMO. Zoals je mag verwachten bij die badge: het is geen gewone Patrol, maar eentje met spierballen. Geen offroader pur sang, maar een performance-SUV die vooral indruk moet maken bij boulevard en bergpas – of in het Midden-Oosten: in de woestijn én op de Sheikh Zayed Road. Een speciaaltje, zogezegd.

Het begint allemaal met de looks. De Patrol NISMO is optisch flink aangepakt: agressieve bumpers, bredere wielkasten, NISMO-accenten in het rood, een flinke diffuser met centraal mistlicht in F1-stijl en een grille die je ook als barbecue kunt gebruiken. De 22-inch lichtmetalen wielen maken het af. Zwaar en aanwezig, precies wat men in z’n G63-concurrent zoekt.

Dit speciaaltje heeft 425 pk

Onder de motorkap ligt geen V8, maar een 3.5-liter twin-turbo V6. Hij levert zo’n 425 pk en 700 Nm, gekoppeld aan een 9-traps automaat en uiteraard vierwielaandrijving. Lekker voor zo’n speciaaltje. Daarmee sprint deze kolos naar 100 in een kleine 5,5 seconden. Indrukwekkend, gezien z’n formaat. Nissan heeft bovendien de ophanging aangepakt, met Bilstein-dempers die de sportieve ambities moeten onderstrepen. De besturing is directer en de remmen groter.

Binnenin is het ook feest voor NISMO-fans: rood stiksel, sportstoelen, een afgeplat stuur en flink wat logo’s. Maar vergeet niet dat dit nog altijd een Patrol is: ruimte zat en comfort blijft ook belangrijk.

De lancering in Dubai ging gepaard met de onthulling van de Z NISMO, waarmee Nissan duidelijk probeert hun sportieve imago nieuw leven in te blazen. De Patrol NISMO wordt vooral geleverd in het Midden-Oosten – dé markt waar luxe, power en presence de dienst uitmaken.

Qua prijs: Nissan mikt op zo’n 15 tot 20% boven de reguliere Patrol. Veel geld, maar ook veel auto. Of, laten we ons weer even herhalen, een speciaaltje. En in dat segment wordt er zelden moeilijk gedaan over een paar duizend euro meer, zolang het logo én de sound goed zijn.

Dan rest ons maar 1 ding. En dat is Toyota vragen om een hardcore versie van de Landcruiser te maken. Dan ben je namelijk voorgoed klaar en heb je pas écht alles in 1.

En tot die tijd is deze Nismo ook wel goed.