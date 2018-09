Red Bull: “we verlaten F1 als samenwerking Honda faalt”

Drama!

In de Formule 1 is niets zeker. Maar na het jarenlange gezeur van McLaren over de kwaliteit van de Honda-motoren, kunnen we deze stelling ietwat aanpassen. De Britten weten namelijk ook met de door hen bejubelde Renault-motor niet te ontsnappen uit de achterste regionen van het veld. Toro Rosso, daarentegen, doet het allerminst verkeerd met de Japanse krachtbron. In Monza eindigden ze in de kwalificatie zelfs in Q3!

Omdat er telkens maar één team actief is met de Honda-motor, is het echter nog altijd lastig te bepalen waar ze precies in de ranglijst thuishoren. Ferrari lijkt momenteel met een minimale marge de overhand te hebben ten op zichte van Mercedes, maar of Renault nu beter is dan Honda, dat is een raadsel. Zeker nu de Honda-motor stukken betrouwbaarder is dan voorheen, durven we geen vinger te wijzen naar de betere van de twee.

In zekere zin is het voor Red Bull Racing dus een duik in het diepe, om vanaf 2019 over te stappen op de motoren die het dochterteam momenteel voor haar uitprobeert. De kans is klein dat Red Bull direct met de wereldtitel aan de haal kan gaan, maar we willen nog niet claimen dat ze helemaal niet voor overwinningen zullen kunnen strijden. Dat gezegd hebbende, Red Bull ambieert natuurlijk wel een (of meerdere) titel(s) tijdens hun samenwerking met de Aziaten, dus er staat wel degelijk druk achter het project.

Mocht het plan nu niet verlopen zoals Red Bull en Honda het momenteel voor ogen hebben, dan kan dit wel eens een aantal drastische verandering als gevolg hebben. Althans, dit beweert Helmut Marko tegenover het Duitse Speedweek.

“We are happy to have a great partner with Honda for the next few years. However, should this cooperation – for whatever reason – not work as expected, Red Bull would only be leaving the Formula One.”

Dit klinkt misschien bijzonder abrupt, maar eigenlijk is het volkomen logisch. Er zijn tegenwoordig immers vier motorenleveranciers aanwezig in de sport: Renault, Honda, Ferrari, Mercedes. Laatste twee is voor Red Bull absoluut geen optie, daar beide constructeurs geen motoren willen leveren aan hun directe concurrent. Met Renault heeft Red Bull een tamelijk succesvolle samenwerking gehad. Echter, na vier opeenvolgende kampioenschappen (2010-2013) liep de relatie op de klippen, met als voornaamste redenen het tekort aan vermogen en de angstvallig slechte betrouwbaarheid.

In andere woorden, alleen Honda is overgebleven om zaken mee te doen. Red Bull vestigde haar hoop aanvankelijk op het nieuwe motorenreglement van 2021, maar nu blijkt dat de huidige leveranciers daar niet bepaald trek in hebben, is de kans klein dat er daadwerkelijk nieuwe leveranciers in de sport terechtkomen. Porsche, Aston Martin, Cosworth, allemaal hadden ze plannen voor een (her)intrede. Echter, nu de actieve leveranciers vrijwel unaniem hebben besloten geen simpelere techniek te willen introduceren, kunnen de potentiële leveranciers een duik in de sport vergeten.

Wanneer Honda er niet in slaagt Red Bull in haar wensen te voorzien, dan lijken de dagen voor de Brits-Oostenrijkse equipe geteld. Aan de andere kant, Ferrari claimt ook al decennialang dat het uit de sport wil vertrekken, dus wellicht moeten we er niet te hard aan trekken.