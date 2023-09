Lichte roadster met open dak voor 20 mille – Autoblog Advies

Een lichte roadster met een open dak moet wel te vinden zijn voor dit budget, toch?

Voor het Autoblog Advies van vandaag zoeken we een lichte roadster voor zo’n 20 mille. We kregen een mailtje op de digitale deurmat van Willem (mooie naam aldus mijn collega Willem!). Willem had eerst een Volkswagen Golf Cabriolet, maar deed deze de deur uit toen hij een leaseauto (een Peugeot e-208) kreeg.

Daarvoor in de plaats kocht hij een… Westfield!!! Westfield is net als Caterham een fabrikant van Lotus Seven-achtige auto’s. De auto is nu helemaal af en naar wens, dus is het eindelijk tijd voor de volgende auto. Ja, zo gaat dat soms.

Willem zoekt een lichte roadster die nét eventjes iets comfortabeler is. Het is niet dat Willem het pure rijden niet kan waarderen (dat is juist iets wat hij heel erg graag doet), maar hij zou wel triviale items als een dak kunnen waarderen.

Wensen en eisen lichte roadster

Kortom, wat is er allemaal mogelijk in dit budget? De wensen en eisen van Willem kun je onderstaande tabel bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Westfield Sport SE 2.0 Zetec, Peugeot e208 GT (daily), voorheen: Golf 3 GT Cabrio (eerste auto) Koop / lease: Koop Privé / zakelijk Privé Budget: €20.000 Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Op zoek naar een vervanger voor de Westfield; dit project is af, wil een iets “meer” auto (bijvoorbeeld een auto met een dak) Gezinssamenstelling: Geen kinderen Voorkeursmerken / modellen: Britse en Italiaanse sportauto’s (cabrio) No-go merken / modellen: Automaat, FWD, zwaar

Fiat 124 Spider 1.4 T-Jet Lusso (348)

€ 19.950 (particulier, Nederland)

2016

105.000 km

Wat is het?

Een Mazda MX-5, maar dan toffer. Of nou ja, anders. Het is een lichte roadster met cabriodak en achterwielaandrijving. Heel erg veel beter wordt het niet toch? Natuurlijk, in basis is dit gewoon een Mazda MX-5 met een ander koetswerk en een andere motor. Maar is dat zo erg? De 1.4 MultiJet is een potig motortje en de auto is retro maar niet retro-kitsch.

Hoe rijdt het?

Heel erg leuk. De 124 Spider is iets meer op comfort afgestemd, maar met een paar simpele doch effectieve mods kun je dat zo aanpassen. Het leuke is dat je constant lol hebt van twee fundamentele principes: lichtgewicht en achterwielaandrijving. Het gebrek aan massa is altijd geweldig (zeker met aanremmen en insturen van bochten) en achterwielaandrijving is leuk als je de bocht uit rijdt. De auto heeft standaard te weinig power om de achterbanden het leven zuur te maken. Er is een potentere Abarth-versie, maar die is wel (aanzienlijk) prijziger.

Kosten Fiat

Verbruik: 1 op 13,89

Brandstof: € 136

Gewicht: 1.025 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 36

Verzekering: € 35

Kosten per maand: € 177

Onderhoudsprognose

Het is in technisch opzicht een Mazda, dus dat moet wel goed zitten (check hier het Mazda MX-5 aankoopadvies). In dit overzicht is het sowieso een heel erg verse auto, dus je kan er sowieso nog wel een tijdje mee doorrijden zonder issues. De motor is van Fiat en die weten wel hoe je een kleine turbomotor maakt.

Afschrijvingsprognose

Omdat het een nieuwere auto is, zul je wel gaan afschrijven. Wij verwachten echter niet dat dat veel zal zijn. Althans, het zal niet heel erg hard gaan. De statijd van 124 Spiders is relatief kort. Het is net als met een Alfa Romeo Giulia: de nieuwverkopen waren vrij bescheiden, maar gebruikt zijn er voldoende mensen die er graag eentje willen hebben. Na drie jaar krijg je nog gemakkelijk de helft terug. Als je ‘m zelf verkoopt nog wel iets meer. Het blijft een schatting, maar een open sportwagen is qua afschrijving een vrij veilige aanschaf.

Lotus Elise S2 122 (Type 111)

€ 21.999 (Particulier, Duitsland)

2002

98.000 km

Wat is het?

Een icoon! Voor 20 mille zit je aan de onderkant van het Elise-spectrum. Dus met het stuur aan de verkeerde kant. Wil je dat niet, moet je gaan zoeken naar meer centjes. Er zijn gelukkig methodes voor om de auto om te bouwen van rechts naar links, maar dat zouden we niet de meest eenvoudige Elise aanraden. De auto deelt zijn techniek trouwens met de Opel Speedster, die ook zo rond dit bedrag kost.

Hoe rijdt het?

Subliem. De Lotus Elise is een lichtgewicht sportwagen waarbij alles in het teken staat van pure rijbeleving. Wat dat betreft zijn de vroegere S2’s perfect. De oude 1.8 K-Serie is een lekker blokje en de oude Elise zijn wat lichter dan de jongere exemplaren. De besturing is hemels: zo wil je het hebben. Het grote voordeel van Elise is dat rijden onder normale omstandigheden al heel erg leuk is.

Kosten Lotus

Verbruik: 1 op 12,41

Brandstof: € 152

Gewicht: 710 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 16

Verzekering: € 45

Kosten per maand: € 168

Onderhoudsprognose

Die Rover K-Serie-motoren lusten nog wel eens een verse koppakking. Sommige eigenaren hebben ervoor gekozen om er een andere motor in te hangen. Een Audi 1.8T of Honda K20 zijn twee populaire opties. De Elise begint nu een oudere auto te worden waarbij er een paar dingen zijn waar je op moet letten, zoals het chassis en het koetswerk. Gelukkig is het een klassieker in wording, dus er zijn specialisten te vinden die met deze auto overweg kunnen.

Afschrijvingsprognose

De Lotus Elise zit al langere tijd rond de 20 mille. Dat is echt de onderkant als je geen half afgebouwde projecten wenst. Maar afschrijven zul je niet. Investeren in een ombouw naar het stuur links is prijzig, maar zal ‘m makkelijker verkoopbaar maken. Aan de andere kant zijn er voldoende RHD-Elises in roulatie op de Europese automarkt.

Honda S2000 (AP1)

€ 19.999

2001

160.000 km

Wat is het?

Een verjaardagscadeautje van Honda aan zichzelf. Het is een welhaast perfecte klassieker in wording. Het hoogtepunt is de motor, maar het design is gek genoeg telkens meer aan het ‘groeien’. Deze auto wordt elke dag mooier. Ja, we weten het: deze auto is eigenlijk te zwaar om te kunnen kwalificeren als lichte roadster. De motor is echter ACHTER de vooras geplaatst, je hebt een handbak, achterwielaandrijving en een sper. En in vergelijking met zijn concurrenten is de Honda S2000 aanzienlijk lichter, hij weegt dik 300 kg minder dan Nissan 350Z Roadster bijvoorbeeld.

Hoe rijdt het?

Sensationeel en dat komt vooral door die motor. Tot 5.500 toeren is het een vrij futloze vierpitter. Prima om traag door het verkeer mee te komen. Maar wacht tot die VTEC in kickt yo. Dan breekt de hel los en levert de motor 241 pk en loopt ‘ie 9.000 toeren. Dat gaat nooit vervelen. De besturing is wat vaag en indirect en het chassis is standaard een beetje tricky zonder communicatief te zijn. Dat laatste is met een goede schroefset overigens wel aan te passen.

Kosten:

Verbruik: 1 op 9,83

Brandstof: € 205 (Euro 98)

Gewicht: 1.220 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 52

Verzekering: € 55

Kosten per maand: € 312

Onderhoudsprognose

Het is een Japanner, dus lekker goedkoop. Fout! De Honda S2000 is een Japanner, dus betrouwbaar. Maar dat wil niet zeggen goedkoop. De specifieke onderdelen kunnen vrij prijzig zijn. Daarbij dien je het onderhoud ook geregeld uit te voeren. Die F20C-motor heeft geregeld verse olie nodig. Onverwachte kosten daarentegen vallen reuze mee.

Afschrijvingsprognose

Honda S2000’s zitten al een tijd in de lift. Daarbij valt wel op dat sommige exemplaren heel erg lang blijven staan. Check eventjes dat je er eentje koopt van een ‘echte’ eigenaar, dus iemand die er al een paar jaar in rijdt. Niet iemand die ‘m flipt. Nu is is dat in dit budget niet mogelijk. De prijs voor rechtsgestuurde exemplaar is gevoelsmatig te hoog, dus als je 20 mille uitgeeft aan een RHD S2000, dan zul je flink afschrijven.

YOLO: TVR Chimaera

€ 19.950

199600

85.000 km

Wat is het?

Ultieme vrijheid op wielen. Niet alleen voor de bestuurder, maar ook voor de fabrikant. Nog niet zo heel erg lang geleden was er een fabriek in Blackpool dat gewoon de tofst mogelijke auto’s bouwde tegen een vrij redelijke prijs. De TVR Chimaera is ondanks de exotische naam de minst exotische van de TVR‘s. Desondanks is de auto voorzien van een aluminium buizenchassis, polyester koetswerk, dikke V8, handbak en achterwielaandrijving.

Hoe rijdt het?

Heel erg spannend! Ondanks dat dit de meest allround-TVR is, is het alsnog een echte sportwagen. Het vermogen van 235 pk is niet heel overtuigend, maar met een gewicht van iets meer dan 1.000 kg (sorry Willem) is het alsnog meer dan voldoende. Daarbij heeft de Chimaera iets dat dat de andere auto’s niet hebben: koppel! De V8 pakt makkelijk op en versnelt direct. Een compleet andere benadering van het concept lichte roadster, maar niet minder leuk.

Kosten TVR

Verbruik: 1 op 6,59

Brandstof: € 286

Gewicht: 1.050 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 36

Verzekering: € 55

Kosten per maand: € 377

Onderhoudsprognose

Het is een TVR, dus je kan de portemonnee gaan pakken. Deze auto’s waren nieuw al niet al te betrouwbaar en dat wordt er na al die jaren niet beter op, zeker niet als je aan de onderkant van de markt aan het shoppen bent.

Dat gezegd hebbende, de motor is in dit geval de oude bekende Rover V8, waarvoor veel onderdelen (ook upgrades) beschikbaar zijn. Daarbij komen veel onderdelen van andere merken, dus ook daarbij hoeft het niet meteen duur te zijn. Maar grosso modo is dit verreweg de duurste auto om rijdend te houden.

Afschrijvingsprognose

Ook dit is een lastige om in te schatten. De prijs is nu al behoorlijk scherp, dus op zich zal de afschrijving wel meevallen. Het zal vooral lastig worden om een koper te vinden over een paar jaar. Aan de andere kant, veel staan er niet te koop en er lopen altijd wel een paar autogekke liefhebbers rond. Maar ja, het is voor niets een Yolo, natuurlijk!

Conclusie lichte sportwagen

De uitdaging zit ‘m vooral in het budget. Een goede lichte sportwagen is al gauw 25-30 mille. Er simpelweg heel erg weinig aanbod. In veel gevallen zul je niet echt een upgrade ervaren, omdat soortgelijke Westfields die Willem al heeft ook in het budget vallen. Dus ja, een Lotus Elise of Opel Speedster zijn de meest logische upgrades. Een voordeel: de maandelijkse kosten zijn dermate laag en dat iets doorsparen voor een nette Elise je maandelijks niet de kop zal kosten.

