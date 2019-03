Zo veel scheelt het als je een nieuwe Tesla bestelt

Met alle aandacht op de Model 3 gevestigd is dit misschien wel het moment om juist iets dieper in de buidel te tasten.

De afgelopen maand was het rep en roer in Tesla-land. Ein-de-lijk bereikte de Model 3 (rijtest) als instapmodel de Nederlandse dealers. Dat verhaal steekt lastig in elkaar, met prijsdalingen enzo. Daar konden we concreet zijn over de effecten, vandaag gaat het over de exacte prijzen.

En die zijn niet mals. Vooral de Ludicrous Performance-modellen van de Model S en Model X hebben een flinke korting op het prijskaartje staan. Die waren respectievelijk 150 en 160 duizend euro, maar daar blijft nu 98.000 en 102.000 euro van over. Een korting van 52.000 euro op de Model S en 56.000 euro op de Model X. Bij de ‘middenmoot’ Model S daalt de prijs met zo’n 20.000 euro, terwijl de ‘basisversie’ maar 3.000 euro scheelt. De overstap van de Standard Range naar de Long Range is hierbij maar een paar duizend euro.

Oftewel, in het gat van de Ludicrous Performance-versies past een basisversie Model 3. Als je dus een dikke Model X op het oog had, dan kan je vrouw nu ook volledig elektrisch rijden. Het budget is er, in theorie. Koop dan!!1!1