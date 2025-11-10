Dit wil de autolobby van het nieuwe kabinet

Het is altijd maar weer de vraag wat hier van gaat komen.

De Nederlandse autosector heeft een duidelijk verzoek aan het aankomende kabinet: schrap die zogeheten ‘brandstofboete’ voor leaseauto’s en voer eindelijk rekeningrijden in. Dat blijkt uit een gezamenlijke brief van Bovag, RAI Vereniging en VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) aan verkenner Wouter Koolmees, in handen van De Telegraaf

De branche ziet de plannen van het demissionaire kabinet als averechts. Een goedbedoelde maar slecht doordachte poging om elektrisch rijden te stimuleren, die volgens hen vooral tot chaos en hogere kosten leidt.

Vanaf 1 januari 2027 moeten werkgevers namelijk een extra heffing betalen voor elke zakelijke benzine-, diesel- of hybride leaseauto die ook privé mag worden gebruikt. De belasting bedraagt 12 procent van de cataloguswaarde en wordt via de loonheffing afgedragen. De rekening mag niet worden doorgeschoven naar de werknemer. Voor bestaande leaseauto’s geldt een overgangsregeling, maar daarna is het duidelijk: wie nog fossiel rijdt, betaalt.

De Bovag, RAI en VNA zijn hier niet blij mee. Een klassiek gevalletje oplossingsgericht denken van de overheid, dat weer nieuwe problemen in het leven roept. In hun brief spreken ze van “ongewenste uitwijkeffecten”. Want wat doet een werkgever die de heffing wil vermijden? Die schaft geen elektrische vloot aan, maar geeft werknemers gewoon een mobiliteitsbudget. En met dat geld kunnen ze dan een oudere benzineauto op de kop tikken. Je schiet er geen pepernoot mee op.

De brancheorganisaties pleiten daarom voor een beleid dat wél bijdraagt aan verduurzaming. Want de huidige fiscale prikkels lopen eerder terug dan vooruit. Zo stijgt de bijtelling voor elektrische auto’s volgend jaar naar 22 procent, gelijk aan die van brandstofauto’s. Tot nu toe gold nog een lager tarief van 17 procent over de eerste 30.000 euro.

Kijk verder dan de EV

De oproep aan het nieuwe kabinet is dus helder: zorg voor stabiel en voorspelbaar autobelastingenbeleid. Alleen dan durven bedrijven en consumenten te investeren in duurzamere mobiliteit, is het idee. Volgens de autolobby moet dat beleid niet blind op elektrisch rijden zijn gericht. Nieuwe plug-in hybrides kunnen inmiddels 100 tot 150 kilometer volledig elektrisch rijden. Dat is meer dan genoeg voor het gemiddelde dagelijkse gebruik van de Nederlandse automobilist, mits men netjes stekkert.

Rekeningrijden

Ze hadden nog wat te melden. Het is tijd voor rekeningrijden. “Betalen naar gebruik is eerlijker, betaalbaarder en beter voor het milieu,” schrijven de organisaties. Door een kilometerheffing te koppelen aan uitstoot en tijdstip van rijden, worden schonere voertuigen beloond en filekilometers ontmoedigd.

De conclusie van de autosector is dan ook even simpel als ambitieus: stop met lapmiddelen zoals de brandstofboete en bouw eindelijk aan een consistent systeem dat duurzaam rijden beloont in plaats van bestraft.