Voor of tegen: dit zeggen de politieke partijen over rekeningrijden

Rekeningrijden zou het nieuwe normaal worden in Nederland, maar hoe wordt dat eigenlijk na de verkiezingen?

Een tijdje geleden was het dé doorbraak voor de nieuwe berekening van autogebruik: rekeningrijden. Momenteel betaal je min of meer een vast bedrag voor autorijden, al wordt natuurlijk wel een beetje ‘naar gebruik’ berekend door accijnzen op brandstof. Rekeningrijden richt zich erop dat wegenbelasting, wat je letterlijk kan zien als ‘in hoeverre jij de wegen belast’, meer omgerekend wordt naar het realistische gebruik per persoon. Zodat iemand die elke dag 200 kilometer forenst meer betaalt dan oma die met haar Cuore enkel één keer per week 5 kilometer heen en terug rijdt naar de bingo, want die eerste belast de wegen veel meer.

Rekeningrijden en de politiek

Uiteraard heeft de uitwerking van rekeningrijden nog even tijd nodig. In 2022 was de kogel door de kerk: in 2030 zou het komen. Toen was kabinet Rutte IV net van start gegaan (en dus nog niet demissionair). Toen Schoof-I ingehuldigd werd in 2024, was rekeningrijden ineens weer van de tafel geveegd omdat drie van de vier partijen het toch niet zagen zitten. Toch kwam rekeningrijden af en toe weer terug als potentiële oplossing voor het aan- of ontmoedigen van autogebruik zodat eenieder even kritisch kan kijken naar zijn autogebruik.

Nieuw kabinet: wat vinden de partijen van rekeningrijden?

Het zal je niet ontgaan zijn dat je komende week naar de stembus mag om te stemmen welke partijen een nieuw kabinet mogen vormen. NOS vond uit dat rekeningrijden in vele partijprogramma’s weer een hot item is. Niet enkel omdat het unaniem lijkt te gebeuren overigens, meer dat iedereen er uitgesproken voor of tegen is. Dankzij de NOS hebben we dan ook overzichtelijk wat de partijen vinden van rekeningrijden:

Vóór rekeningrijden gebaseerd op spits (rijden in de spits kost meer geld) :

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks/PVDA, Partij voor de Dieren en Volt;

(rijden in de spits kost meer geld) CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks/PVDA, Partij voor de Dieren en Volt; Vóór rekeningrijden gebaseerd op plaats (drukke gebieden kosten meer geld) :

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks/PVDA, Partij voor de Dieren en Volt;

(drukke gebieden kosten meer geld) CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks/PVDA, Partij voor de Dieren en Volt; Vóór rekeningrijden gebaseerd op gewicht van de auto:

Volt;

Volt; Vóór rekeningrijden gebaseerd op uitstoot van de auto:

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt.

Mobiliteitsorganisaties ANWB en BOVAG pleiten ook voor een vorm van rekeningrijden.

Voorstanders: hand in hand met OV

Twee van de partijen die voor rekeningrijden zijn, GL-PvdA en D66, willen dus het liefst rekeningrijden op basis van waar en wanneer. Met de voorwaarde dat het OV dan mee ontwikkelt. En dat het vooral duur wordt als OV een serieus alternatief is, bijvoorbeeld dus in grote stedelijke gebieden. PvdD en Volt willen de kilometerheffing toevoegen aan de bestaande ‘regels’ rondom wegenbelasting, dus een extra belasting bovenop de reeds bestaande belastingen die zware en vervuilende auto’s al hoger in de wegenbelasting-klasse zetten. Maar wel met een correctie voor elektrische auto’s die van nature zwaarder zijn dan een alternatief met verbrandingsmotor.

Tegen rekeningrijden

De meest opvallende tegenstander van rekeningrijden is de VVD, immers heeft een Rutte-kabinet het aangedragen als ‘officieel’ in 2022. Inmiddels keert de partij zich ertegen. “Nederlanders staan niet voor hun lol ’s ochtends vroeg in de file, maar omdat ze gewoon op tijd op hun werk moeten zijn.” Ook BBB, Denk, FVD, JA21, NSC, PVV, SGP en de SP zijn tegen rekeningrijden. Volgens de PVV is de auto ‘noodzaak’ en geen luxe, wat rekeningrijden wel zou insinueren. De SP legt het in andere bewoording soortgelijk uit: “we willen niet dat de spits gereserveerd wordt voor mensen met veel geld.”

Toename aantal auto’s

Volgens hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft is rekeningrijden op basis van tijd en plaats vooral een manier om drukte te bestrijden, terwijl het baseren op gewicht en uitstoot van het voertuig meer gericht is op milieu. En de hoogleraar zegt dat het meevalt hoe erg lage inkomens er last van hebben, want de grote dure auto’s worden ook vaak gekocht door de mensen met een hoger inkomen. Een kleinere auto wordt dan ook goedkoper om te hebben en gebruiken. Wel voorspelt Van Wee dat het kopen van een tweede auto wellicht aantrekkelijker wordt, want één veelgebruikte auto zou duurder kunnen worden dan twee minder gebruikte auto’s. Dat zou een toename in het aantal verkochte auto’s kunnen betekenen, ook omdat het wellicht aantrekkelijker wordt voor mensen die nog geen auto te kopen om er toch eentje te kopen, als het voor hun ‘gebruiksprofiel’ voordeliger wordt dan nu als je naar gebruik betaalt.

Foto-credit: Porsche 911 op de snelweg, door @lucar op Autoblog Spots.