Met deze auto’s gingen jullie zelf op vakantie!

Voor de zomer hadden we gevraagd om jullie vakantiespots te delen, maar wij waren ook benieuwd met welke auto’s jullie zelf op pad gingen. De spots hebben we al behandeld in twee delen, nu gaan we – zoals beloofd – de vakantieauto’s die Autoblog-lezers gedeeld hebben in het zonnetje zetten.
Alfa Romeo Stelvio 2.0T
Wat is een betere vakantieauto om mee naar Italië te gaan dan een Alfa Romeo Stelvio? @rolfvandewal reed gedurende 2,5 week 3.800 kilometer langs de Dolomieten, Toscane en het Gardameer. Hij maakte onderweg een mooie reeks plaatjes die je kunt bekijken door op de bovenstaande foto te klikken.
Porsche 997 Carrera 4S
Met vrouw en kind op vakantie in een Porsche 911, dat kan gewoon. Sterker nog: @9974s deed het. Een kwestie van een bagagerek op het dak monteren en gaan!
Ferrari 612 Scaglietti
@ferrarizestwaalf heeft al eens eerder zijn verhaal gedaan en was ook dit jaar weer op pad met zijn Ferrari. Dat is natuurlijk een vakantieauto waar we allemaal wel een beetje (lees: heel erg) jaloers van worden. De 612 Scaglietti mocht dit jaar wederom een bezoekje brengen aan zijn thuisland.
Range Rover
Deze Range Rover voelt uitstekend op z’n plek in de Oostenrijkse bergen. Autoblog-lezer @massarati verkende met deze robuuste reisgezel de omgeving van Flachau. Er zijn slechtere auto’s om dat te doen.
Honda S2000
@frankk koos niet voor praktisch vervoer, maar voor sportief rijden. Hij ging met zijn Honda S2000 maar liefst 29 bergpassen af en heeft daar naar eigen zeggen erg van genoten. Dat geloven we direct.
Seat Leon ST Cupra
Waarom kiezen tussen praktisch en sportief, als het ook allebei kan? Dat was de gedachte van @banderas. Hij ging op vakantie met deze 280 pk Leon ST Cupra. Genoeg ruimte en toch nog een beetje leuk kunnen sturen op de bergpassen, wat wil je nog meer?
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
We begonnen met een Alfa, en we sluiten ook weer af met een Alfa. @jt916 maakte de naam Gran Tourer Veloce waar door de Oostenrijkse en Italiaanse bergpassen op te zoeken. Dit leverde ongetwijfeld een hoop rijplezier op én mooie plaatjes.
Heb je zelf ook foto’s van je eigen auto die je graag nog wil delen, op vakantie of gewoon in Nederland? Dan zijn je foto’s van harte welkom op Autoblog Spots!
Reacties
lekkerlinksrijden zegt
@Frankk: prima naar je zin gehad met al die bergpassen in de Honda denk ik? Klein beetje jaloezie hier.
Stefje zegt
Is de kofferbak ok qua temperatuur of verschroeit de bagage?
lpgbarrel zegt
Heerlijke bolides!! En goed om te zien dat ze goed gebruikt worden!
julian06 zegt
Ik ben met een tank geweest: een groene Land Cruiser 200 V8, klaargemaakt voor offroad survival avonturen!
Veel dikke foto’s gemaakt in de 2 weken in de Ardennen.
volvo480gtt zegt
Poahhhh die Alfa GTV is ook om van te smullen zeg.
Mathy zegt
Zo zeg! 29 bergpassen in een S2000. Man man man, ben een keer met de mijne door de Ardennen gereden en terug. En dat was ver zat…