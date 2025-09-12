Met deze auto’s gingen jullie zelf op vakantie!

De vakantiespots hebben we al behandeld, nu gaan we nog even naar jullie eigen vakantievervoer kijken.

Voor de zomer hadden we gevraagd om jullie vakantiespots te delen, maar wij waren ook benieuwd met welke auto’s jullie zelf op pad gingen. De spots hebben we al behandeld in twee delen, nu gaan we – zoals beloofd – de vakantieauto’s die Autoblog-lezers gedeeld hebben in het zonnetje zetten.

Wat is een betere vakantieauto om mee naar Italië te gaan dan een Alfa Romeo Stelvio? @rolfvandewal reed gedurende 2,5 week 3.800 kilometer langs de Dolomieten, Toscane en het Gardameer. Hij maakte onderweg een mooie reeks plaatjes die je kunt bekijken door op de bovenstaande foto te klikken.

Met vrouw en kind op vakantie in een Porsche 911, dat kan gewoon. Sterker nog: @9974s deed het. Een kwestie van een bagagerek op het dak monteren en gaan!

@ferrarizestwaalf heeft al eens eerder zijn verhaal gedaan en was ook dit jaar weer op pad met zijn Ferrari. Dat is natuurlijk een vakantieauto waar we allemaal wel een beetje (lees: heel erg) jaloers van worden. De 612 Scaglietti mocht dit jaar wederom een bezoekje brengen aan zijn thuisland.

Deze Range Rover voelt uitstekend op z’n plek in de Oostenrijkse bergen. Autoblog-lezer @massarati verkende met deze robuuste reisgezel de omgeving van Flachau. Er zijn slechtere auto’s om dat te doen.

@frankk koos niet voor praktisch vervoer, maar voor sportief rijden. Hij ging met zijn Honda S2000 maar liefst 29 bergpassen af en heeft daar naar eigen zeggen erg van genoten. Dat geloven we direct.

Waarom kiezen tussen praktisch en sportief, als het ook allebei kan? Dat was de gedachte van @banderas. Hij ging op vakantie met deze 280 pk Leon ST Cupra. Genoeg ruimte en toch nog een beetje leuk kunnen sturen op de bergpassen, wat wil je nog meer?

We begonnen met een Alfa, en we sluiten ook weer af met een Alfa. @jt916 maakte de naam Gran Tourer Veloce waar door de Oostenrijkse en Italiaanse bergpassen op te zoeken. Dit leverde ongetwijfeld een hoop rijplezier op én mooie plaatjes.

Heb je zelf ook foto’s van je eigen auto die je graag nog wil delen, op vakantie of gewoon in Nederland? Dan zijn je foto’s van harte welkom op Autoblog Spots!

Meer vakantiekiekjes zien? Bekijk hier deel 1 en deel 2 van de vakantiespots!