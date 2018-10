Dit wordt Skoda’s opvolger van de Rapid

Met zo'n achterste kunnen wij wel overweg.

Skoda is buitengewoon trotst op zijn RS-modellen. De sportieve bolides van de Tsjechische tak van de Volkswagen Group zijn misschien niet de snelste auto’s op aarde, ze zien er zeker niet onaardig uit. Skoda wil er nog een schep bovenop doen, door met de Vision RS aan te tonen hoe haar sportieve auto’s er in de toekomst uit moeten gaan zien.

Skoda heeft naar eigen zeggen een duik genomen in haar 117 jaar oude geschiedenis in de autosport om het verfrissende, ietwat Volvo-achtige design van de Vision RS te verzinnen. Afgezien van het strakke, sportieve lijnwerk aan de binnen- en buitenzijde van de auto, heeft Skoda de auto helemaal in lijn gemaakt met de normen en waarden van tegenwoordig. Zodoende is de auto voorzien van allerlei ‘vegan’ materialen en is de aandrijflijn geëlektrificeerd.

Over die aandrijflijn gesproken, dit betreft een 1,5-liter benzinemotor in combinatie met een elektromotor. Het systeemvermogen van dit dynamische duo komt uit op een Kodiaq RS overtreffende 245 pk. Volgens Skoda moet het studiemodel 70 kilometer kunnen afleggen puur op elektrische kracht. Of dit bij het uiteindelijke productiemodel, naar verluidt de volgende Skoda Rapid, ook moet lukken, dat is nog maar de vraag.

Het vijfdeurs concept is net geen 4,36 meter lang en biedt volgens Skoda comfortabel ruimte aan vier personen. De kofferbakruimte betreft in dit geval 430 liter. Als alles volgens plan verloopt moet de auto volgend jaar debuteren als de opvolger/volgende generatie van de Rapid.