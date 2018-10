Skoda Kodiaq RS vóór officiële onthulling te begluren

Ook Skoda ontkomt niet aan het gebruikelijk lek.

Weken, zo niet maandenlang gaf Skoda de wereld allerlei verhullende foto’s én merkwaardige feiten van een nieuw topmodel: de Kodiaq RS. Hieruit wisten we bijster weinig op te maken. Ondanks de RS-aanduiding, de sportieve onderdelen en het “feit” dat de SUV een ronderecord op de Nürburgring Nordschleife heeft, lijkt het bepaald geen snelle auto. Wellicht kunnen we deze mening bijstellen nu dat we de auto in zijn volledigheid kunnen bekijken.

Eigenlijk herkennen we bij het exterieur geen verrassingen. Skoda heeft de laatste tijd dusdanig veel teasers de wereld ingeslingerd, dat we de rest van de auto in zekere zin al in konden vullen. Dat gezegd hebbende, op een zevenzits SUV als de Kodiaq misstaan deze sportieve onderdelen en kleurrijke accenten zeker niet. Grote lichtmetalen velgen, rode remklauwen die in contrast staan met de fraaie blauwe tint: daarover kunnen we naar huis schrijven.

Hetzelfde geldt voor de binnenzijde van de Kodiaq RS. Hoewel het misschien niet per se bij het karakter van de auto past, kunnen we ons best vinden in de sportstoelen die Skoda in de RS-uitvoering van haar grootste SUV heeft geplaatst. Daarbij zijn de stiksels en het schijnbaar hoogwaardige materiaal waarvan ze zijn gemaakt ook te vinden op de vijf andere stoelen in de bolide. Netjes.

Over de prestaties zijn we iets minder te spreken. Toegegeven, Skoda’s “performance-modellen” laten veelal aan zich te wensen over, maar in het geval van de Kodiaq RS hadden we toch op meer pit gehoopt. De 2-liter twin-turbo dieselmotor produceert slechts 240 pk en 500 Nm koppel. Naar verluidt moet de auto in 6,7 seconden naar de 100 km/u snellen en heeft hij een topsnelheid van 228 km/u. Afgezien van de dieselmotor heeft de Kodiaq RS een zeventraps DSG-automaat en vierwielaandrijving.

De auto wordt spoedig onthuld op de Paris Motor Show. (Bron: AutoReview.ru)