Volkswagen werkt aan extra lieve Golfjes

Het zou ook eens tijd worden.

Het is een immens populaire auto: de Volkswagen Golf met dieselmotor. Sinds 1993 is de Golf TDI vaste keuze voor junior-managers, rijschoolhouders, vertegenwoordigers, politieagenten en aspirant wereldverbeteraars. De prestaties waren prima en het verbruik was uitstekend. Mede daardoor vond Volkswagen het lange tijd niet nodig om met elektrische of hybride-varianten van hun bestseller te komen. De TDI was immers ongenaakbaar. Dat was het geval vóór dieselgate. Misschien dat er daarom 22 landen zijn waar de Golf niet de bestverkochte auto is.

Nog steeds is de Golf TDI leverbaar en nog altijd zal het een prima auto zijn. Er is nu ook een elektrische variant (E-Golf), alsmede een Plug-in hybride (GTE). Dat is al een stap in de goede richting, maar ze zijn wel prijzig. De E-Golf kost zo’n 37.000 euro en de Golf GTE moet ongeveer 40.000 euro opbrengen. Voor een Golf is dat gewoonweg te veel geld. Daar heb je een GTI (rijtest) voor. Daarom komt Volkswagen met een tussenoplossing, volgens Autocar. Sterker nog, er komen zelfs 2 extra schone varianten: de Golf MHEV en Golf MHEV Plus. Deze auto’s zijn voorzien van een nieuw 48V systeem. Houdt er maar rekening mee dat we dat vaker gaan terugzien. Dankzij dit elektrische systeem is het voor Volkswagen lekker voordelig om er een milde hybride variant van te maken. Dat doen ze met een BISG: Belt-integrated starter generator.

Dit systeem heeft behoorlijk wat voordelen, het kan helpen bij wegrijden en accelereren. Punten waarbij een verbrandingsmotor aanzienlijk minder efficiënt is. Nog een voordeel is dat het systeem ook vrijgekomen energie (zoals bij het remmen) kan opslaan. Ook zal het start-stop systeem een stuk beter (lees: vloeiender) werken. Nu hoor ik u denken: maar dat doet elke hybride toch al? Klopt helemaal! Het voordeel van BISG is dat het een zeer compact systeem is (ongeveer zo groot als reguliere accu).

Dan de varianten die op stapel staan. De Golf MHEV is uitgerust met een 1.5 TSI motor met 150 pk (net zoals deze), een zeventraps DSG en voorwielaandrijving. De BISG levert zelf iets minder vermogen: 8 pk. Totaal komen we overigens niet op 158 pk uit, want de BISG werkt alleen in de onderste toeren-regionen mee, dan levert de benzinemotor bij lange nog niet zijn maximale vermogen.

De MEHV Plus doet, zoals de naam al doet vermoeden, er een schepje bovenop. De Plus-uitvoering is gezegend met een 35 pk sterke elektromotor. Van de Plus uitvoering kunnen twee varianten komen. Eentje met de motor op de vooras, maar op de achteras is ook mogelijk. Dan heb je geen ‘volwaardige’ vierwielaandrijving, maar het komt in de buurt. Dit is overigens niet nieuw, de Volvo V60 D6 PHEV en XC90 T8 PHEV maken gebruik van eenzelfde layout. Ook hier doet de elektromotor voornamelijk het werk wanneer de benzinemotor weinig toeren maakt, dus ook hier blijft het systeemvermogen 150 pk. Het grootste verschil zal het verbruik zijn. Op 100 km zou het zo een litertje kunnen schelen.

Wanneer de Golf TSI MHEV en MEHV Plus op de markt komen is vooralsnog onduidelijk. Naar het schijnt laat de MHEV Plus wat langer op zich wachten. De nieuwe Audi A8 is overigens uitgerust met een soortgelijk systeem. Kijk er niet gek van op dat alle auto’s (zowel Volkswagen Group als daarbuiten) met een dergelijke elektrische assistent geleverd gaan worden. Om het benzineniveau in je aderen weer iets omhoog te brengen, kun je deze video met een Golfje bekijken.