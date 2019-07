Dit zegt Robin Frijns over zijn Audi-avontuur met de Formule E

De Nederlander gaat door.

Nederlands bloed zit in allerlei takken van autosport, zo ook de Formule E. Robin Frans is in de volledig elektrische raceserie actief voor Envision Virgin Racing. Dit is een klantenteam van Audi. Aankomend weekend zal de laatste race van het huidige kampioenschap (2018/2019) verreden worden in New York City.

Met de laatste race in aantocht maakt Frijns bekend ook volgend seizoen weer te zullen rijden voor Envision Virgin Racing. Naast de Formule E, is de 27-jarige Maastrichtenaar tevens voor Audi actief in de DTM.

Ik zit goed op mijn plek. Ik wil de band met Audi niet verbreken, het voelt voor mij als familie. Daarom was de keuze om bij Envision te blijven heel erg gemakkelijk. DTM en Formule E zijn een ideale combinatie. Ik hoop dat ik beide series volgend seizoen opnieuw kan combineren. – Robin Frijns

Dit seizoen zal Frijns in de Formule E de titel niet meer pakken, hoewel het theoretisch nog mogelijk is. De Nederlander reed de laatste drie races niet in de punten. Zijn achterstand op klassementsleider Jean-Eric Vergne bedraagt 49 punten. Dit seizoen wist de Nederlander in Parijs te winnen. Sindsdien gaat het echter niet meer zo lekker. Zowel in Monaco, als Berlijn en Bern had de coureur te maken met problemen. In Monaco en Berlijn had Frijns te maken met mechanische issues, in Bern ging het mis met een startcrash.

De laatste race van de Formule E in de Amerikaanse stad is zaterdag vanaf 21:55 live te volgen op Eurosport.