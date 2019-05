Formule 1 te saai? Probeer dan deze spectaculaire raceklassen

Je zult er geen spijt van krijgen, dat beloven we.

Dit weekend zal de Formule 1 wederom door de straten van Monaco scheuren. Hoewel het zonder meer een spectaculair gezicht is om de meest geavanceerde raceauto’s op aarde over het smalle circuit te zien knallen, belooft het weer een saaie wedstrijd te worden. Zeker nu Mercedes ook deze baan onder de knie lijkt te hebben gekregen en de Silberpfeilen, moet er iets wel heel onverwachts gebeuren om de boel op stelten te zetten. Vingers gekruisd voor regen.

Hoewel het stratencircuit van Monaco erom bekend staat voor optochten te zorgen, is de Formule 1 dit jaar sowieso bijzonder eentonig. Voor degenen die de sport niet alleen volgen voor Max Verstappen en ook graag een goede en spannende strijd zien, zal de Formule 1 wellicht iets te kleurloos zijn geworden. Hierom hebben we hieronder een kleine verzameling gemaakt van raceklassen die wél garant staan voor spektakel.

IndyCar

Waarom? Hoewel er door sommigen graag wordt neergekeken op Amerikaanse autosport, is de IndyCar zonder meer een van de beste raceklassen om te volgen. Omdat het een ‘spec serie‘ is – Dallara verzorgt de chassis – maakt in feite iedere coureur kans op de overwinning. En dat blijkt, uit ieder van de vijf wedstrijden dit seizoen is een andere winnaar gekomen. De coureur kan hier ook daadwerkelijk het verschil maken. Zo zijn er amper hulpsystemen. Daarbij is er een gezonde mix van ervaren rotten en rookies, evenals circuits. IndyCar bezoekt jaarlijks “echte” racebanen als Laguna Seca en COTA, maar bijvoorbeeld ook allerlei ovals en stratencircuits. Overigens is dit weekend (toevallig) de Indy 500, die mag je absoluut niet missen.

Hoe kijken? Ziggo Sport.



MotoGP

Waarom? Heb je een bijna schadelijk tekort aan inhaalacties, dan is de MotoGP een geweldig alternatief. Zelfs als je niets hebt met motoren zul je de snelste tweewielers op aarde ten zeerste kunnen waarderen. Net als bij IndyCar maakt ook hier de rijder het verschil. Momenteel is het Spaanse talent Marc Marquez al enkele jaren bijzonder dominant, de wedstrijden worden er zeker niet minder spannend van. Race na race zorgen de met hun motoren dansende gladiatoren voor spektakel.

Hoe kijken? Eurosport.



WRC

Waarom? Wie de meest behendige coureurs op aarde drie dagen lang in actie wil zien, moet naar het Wereldkampioenschap Rally kijken. Ondanks het feit dat er tegen de klok wordt gereden, is het ongelooflijk gaaf te zien hoe de coureurs de verschillende terreinen aanvallen. Sta je niet versteld van de snelheid, dan zullen de regelmatige crashes ongetwijfeld je aandacht vasthouden.

Hoe kijken? WRC+ All Live of Basic.



Formule E

Waarom? Wat er ook wordt beweerd, in de Formule E is voldoende spektakel te vinden. Zeker nu de auto’s krachtiger zijn en het niveau van de coureurs alsmaar hoger wordt, is de volledig elektrische raceklasse interessant om te volgen. Daarnaast maakt ook hier iedereen kans op de overwinning. Tot de negende race van dit seizoen had niemand meer dan één zege.

Hoe kijken? YouTube, Ziggo Sport en Eurosport.



World Endurance Championship, IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Waarom? Zelden zul je meer auto’s een circuit zien delen. Van razendsnelle en high tech LMP1-, DPi- en LMP2-wagens tot ruige GT-auto’s, tijdens de wedstrijden zijn er talloze gevechten om te volgen. Ongeacht hoe lang de races duren, meermaals wordt er tot het eind met het mes tussen de tanden gestreden. Daarbij wordt het veld opgemaakt door coureurs van wereldklasse, maar ook semi-amateurcoureurs en zogenaamde ‘Gentleman Drivers‘ – filmtip: kijk de gelijknamige documentaire op Netflix!

Hoe kijken? Eurosport, Motorsport, IMSA.tv.



Formule 2 en Formule 3

Waarom? Wanneer je eigenhandig wil ontdekken wie de F1-sterren van de toekomst zullen worden, moet je kijken naar de juniorklassen. Alleen al dit jaar zijn er drie jongens (George Russell, Alexander Albon en Lando Norris) doorgestroomd vanuit de Formule 2. Door de drang bij de teambazen van de koningsklasse in de kijker te rijden, gebeurt er tijdens de wedstrijden van alles. Van magnifieke inhaalpogingen tot enorme ongelukken, saai is het niet te noemen.

Hoe kijken? F1TV of Ziggo Sport.

DTM

Waarom? Toerwagens zijn geweldig, zo is het nu eenmaal. De DTM mag dan Mercedes zijn verloren, in Aston Martin heeft het een prima vervanger gevonden. Samen met Audi en BMW vormt het een ietwat mager veld van ongeveer 18 auto’s, het racen is in ieder geval hard en eerlijk. Overigens doen de nieuwe viercilinders, die 610 pk produceren, niets af aan het festijn.

Hoe kijken? Eenvoudig, YouTube!



W Series

Waarom? De meningen mogen dan verdeeld zijn over het idee van een raceklasse exclusief voor vrouwen, in de praktijk blijkt het absoluut niet verkeerd. Momenteel zijn het vooral de getalenteerde Jamie Chadwick, de evenzo sterke Beitske Visser en de 18-jarige Marta Garcia die zich in de schijnwerpers hebben gereden. Volg je het niet om de veelbewogen wedstrijden in het voorprogramma van de DTM, dan wel om te zien welke dame haar volgende stap in de autosport zal gaan zetten.

Hoe kijken? Facebook, Twitter, Ziggo Sport.

Super GT

Waarom? In zekere zin is dit de Japanse tegenhanger van de DTM. In het verleden was de vergelijking niet zo duidelijk te maken, tegenwoordig wel. De Super GT valt namelijk onder de zogenaamde Class One, net als het Duitse Toerwagenkampioenschap. In de Super GT zijn twee klassen, GT300 en GT500, waarin tegen elkaar wordt gestreden. Hier zul je getalenteerde rijders en monsterlijk snelle bolides vinden. Overigens, de DTM en Super GT zullen dit jaar nog samen een race organiseren, dus dat belooft wat te worden.

Hoe kijken? Motorsport.tv



V8 Supercars

Waarom? Down Under weten ze van wanten. Aldaar is het zelfs zo dat de milieugekte de klasse niet heeft weten aan te tasten. Het gebrul van talloze V8-motoren is dus sowieso een reden om de Supercars een kans te geven. Daarnaast wordt er in deze klasse bikkelhard geracet op fantastische stratencircuits als Surfers Paradise en iconische banen als Mount Panorama. En met seizoenen van pak ‘m beet 30 wedstrijden is er voldoende actie.

Hoe kijken? SuperView.



Heb jijzelf nog suggesties, gooi ze dan hieronder in de reacties. Hoe meer, hoe beter!