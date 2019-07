Officieel: MINI Cooper SE en dit is de Nederlandse prijs

Wat gaat de volledige elektrische MINI kosten?

Het was al een tijdje mogelijk om de MINI Cooper SE te reserveren. Dat was echter op basis van beperkte informatie. De onthulling moest nog gebeuren en vandaag is het zover. In Rotterdam is zojuist het doek getrokken van de MINI Cooper SE en alles wat je moet weten over deze elektrische hatchback lees je in dit artikel.

De MINI Cooper SE is de eerste volledige elektrische auto van het merk. De hatchback heeft een elektromotor, goed voor 184 pk en 270 Nm koppel. Er zit een modelspecifieke 32,6 kWh lithium-ion-accu in de MINI en de WLTP-actieradius bedraagt 232 kilometer. Opladen kan aan het stopcontact thuis, via een wallbox of een openbaar laadstation. Snelladen op gelijkstroom is mogelijk tot 50 kW. Met deze laatste laadmogelijkheid is de batterij in 35 minuten tot 80 procent opgeladen. Driefasenladen is mogelijk en de kabel zal standaard meegeleverd worden. Met een laadcapaciteit van 11 kW kan de MINI in tweeënhalf uur tot 80 procent worden opgeladen en in drieënhalf uur tot 100 procent.

Bij een elektrische auto denk je al gauw aan een zware auto. Dat valt bij de MINI Cooper SE wel mee. De auto heeft een leeggewicht van 1.365 kilogram. Daarmee is de MINI Cooper SE 145 kg zwaarder in vergelijking met een Cooper S 3-deurs. De hatchback doet een sprintje van 0-60 km/u in 3,9 seconden. 0-100 km/u is gedaan in 7,3 seconden. MINI mikt echt op stadsgebruik, de topsnelheid is dan ook begrensd op 150 km/u.

Qua uiterlijk lijkt de MINI Cooper SE sterk op een regulier model met een verbrandingsmotor. Wel heeft MINI een paar unieke kenmerken toegepast. De velgen zijn bijvoorbeeld exclusief voor dit elektrische model, net als de groenige accenten die ook weer terugkomen in het interieur.

MINI brengt de Cooper SE in maart 2020 op de markt. De elektrische hatchback is er vanaf 34.900 euro en komt daarmee in aanmerking voor 8%-bijtelling in 2020. Het Private Lease-tarief bedraagt 499 euro per maand op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Via de online reserveringstool van MINI kan een order geplaatst worden. Dat gaat gepaard met een aanbetaling van 1.250 euro. Niet meer dan logisch dat deze Mini ook een geliefde poolauto wordt, bestickerd en al, op de zakelijke lease markt.