Charles Leclerc in SF-90 ‘knalt’ door leeg Monaco

Charles Leclerc in de SF-90 maakt de straten van Monte Carlo onveilig.

Het had zo mooi kunnen zijn dit weekend. De Grand Prix van Monaco is zelden boeiend, maar altijd interessant. Daarmee bedoelen we te zeggen: de race an sich is vaak nogal saai, maar alles wat eromheen gebeurt past helemaal bij de locatie.

Monte Carlo

Een doekje voor het bloeden is dat LeClerc alsnog de straten van Monte Carlo onveilig heeft gemaakt met een hybride Ferrari. Nee, niet zijn dienstauto (De Ferrari SF-1000) waarmee hij Sebastian Vettel mag declasseren. Het ging in dit geval om de Ferrari SF-90.

SF-90

Voor wie de Ferrari SF-90 niet kent, dat is een extreem snelle hybride Ferrari die gewoon geschikt is voor de openbare weg. Je kunt er in principe ook gewoon boodschappen mee doen. De motor is een vier liter grote V8 met dubbele turbo’s, die er even doodleuk 780 pk en 800 Nm uitpompt.

Meerdere Elektromotoren

Natuurlijk is dat nog niet voldoende. De verbrandsingsmotor in de SF-90 wordt bijgestaan door niet één, niet twee, maar maar liefst drie elektrische motoren. Het systeemvermogen bedraagt 1.000 pk. Voor zijn soort is de SF-90 relatief licht. Met precies 1.570 kg is de SF-90 even zwaar als de nieuwe Autoblog duurtester.

Hoedtik

Uiteraard is de video met Charles Leclerc in de SF-90 een hommage. Zoals mijn collega @loek uitlegt in dit artikel, gaat het om een hoedtik naar de film C’etait un Rendez-Vous. Een filmpje dat net als Ruf Fascination, de achtervolgingsscène van Bullit en Autoblog Bloopers 2011 Part II verplichte kost is voor elke petrolhead. Die moet je gewoon gezien hebben. Punt.

Video

Alle informatie over de SF-90 in detail kun je bekijken in deze video waar Wouter je alle details haarfijn uitlegt. De eerste beelden van Charles Leclerc in de SF-90 door Monaco kun je hieronder bekijken: