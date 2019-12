Dit zijn de 4 belangrijkste Volkswagens van 2020

Wat gaat VW allemaal doen volgend jaar?

Voor veel merken gaat 2020 een belangrijk jaar worden. De regels betreffende de emissies worden dermate aangescherpt dat fabrikanten zeer drastische maatregelen moeten nemen om boetevrij het jaar door te kunnen komen.

Dat betekent ook voor Volkswagen dat er enorm veel moet gaan veranderen. Achteraf gezien hebben ze waarschijnlijk enorm veel gehad aan dieselgate. Natuurlijk, het heeft hun enorm veel claims opgeleverd, plus een flinke deuk in het vertrouwen van de consument. Het merk heeft echter wel voortijdig een koersverandering moeten inzetten. Onwillekeurig heeft ze dat een voordeel gegeven, want ook volgend jaar is er bijvoorbeeld niet veel keuze uit elektrische auto’s in het C-segment. De Hyundai Ioniq en Nissan Leaf uiteraard, maar veel mensen maken nu nog direct de stap naar de Tesla Model 3.



Op de ID. Space Vizzion zullen we iets langer moeten wachten, helaas.

Met de veranderingen in fiscaal beleid zal de ID.3 best een goede troef kunnen hebben met de vertrouwde badge en elektrische aandrijving. Maar Volkswagen heeft meer nieuws voor 2020. Sterker nog, het Duitse merk heeft een enorm aantal modellen in de planning staan voor het komende jaar. Voor komend jaar zijn er 34 nieuwe modellen gepland! Daar zitten 12 SUV’s bij en 8 VW’s met een geëlektrificeerde aandrijflijn. Dat klinkt spectaculairder dan dat het is. Het gaat ook om nieuwe carrosserievarianten en over alle modellen wereldwijd. Auto’s als de gefacelifte Magotan en Indiase Polo (gewoon het oude type) zullen wij niet te zien krijgen. De Volkswagen Caddy hebben we al behandeld, deze andere vier VW’s gaan voor Nederland heel erg belangrijk worden:

ID.3

De derde belangrijkste auto uit de geschiedenis van Volkswagen, na de Kever en de Golf. Vandaar ook de naam. De ID.3 moet de nieuwe populairste elektrische auto worden. Speciaal voor @jaapiyo is de ID.3 standaard voorzien van achterwielaandrijving. De ID.3 wordt van de zomer verwacht in de showrooms. Er is keuze uit drie verschillende elektrische aandrijflijnen.

ID.Entry

Vannacht heeft Volkswagen een kerstkaart verzonden met daarop een teaser waarop de de kerstman en de nieuwe kleine elektrische Volkswagen te zien zijn. Op dit moment is de werktitel ID.Entry, maar het is niet duidelijk dat het ook daadwerkelijk die naam gaat worden. De auto zal op het nieuwe MEB Entry platform komen te staan. Dat platform is een volle maat kleiner dan het MEB platform van de ID.3. De ID Entry zit qua formaat tussen de Up en de Polo in, maar zal qua binnenruimte bijna even groot zijn als de Golf VIII. De range wordt geschat op 210 tot 240 km. De auto is echt als compacte stadswagen bedoeld, een typische tweede auto.

ID.Next

De wereld redden is natuurlijk fantastisch, maar dan wel met auto’s die veel energie verbruiken. Jazeker, na de PHEV SUV komen er meer tegenstrijdige energieslurpers aan. De ID.Next is de eerste elektrische SUV van Volkswagen. Er is nog niet heel veel bekend over de ID.Next qua specificaties.

Golf GTE

Niet direct onderdeel van een elektrisch offensief. Ondanks het nieuwe koetswerk en het compleet nieuwe interieur is de Golf grotendeels identiek aan zijn voorganger. Nu was het MQB-platform al behoorlijk goed kunnen we melden na het rijden met de Golf VIII dat het nog altijd een puik rijdende auto is. Belangrijker is de toevoeging van eTSI modellen, die de verbrandingsmotor ondersteunen. Ook zijn de gewone Golfjes zuiniger geworden. Benieuwd hoe VW de GTI en R modellen gaat aanpakken. Die zijn namelijk behoorlijk populair en stoten veel uit. Gelukkig zal de Golf GTE heel snel na de introductie volgen.