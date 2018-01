Motorproblemen betekenen einde Dakar voor Ten Brinke

De Nederlander wist de dertiende etappe niet te doorstaan.

Dakar is gisteren in een groot drama veranderd voor Bernhard ten Brinke. De Nederlander kreeg uitgerekend tijdens de dertiende etappe van de Dakar Rally te maken met motorproblemen, die na een kort onderzoek onverhelpbaar bleken te zijn. De pijn wordt des te groter, door het feit dat de Nederlander wellicht zelfs op het podium had kunnen eindigen.

De Nederlander reed namelijk aan kop toen de motor het begaf. Zijn directe concurrent St├ęphane Peterhansel daarentegen, verloor eerder in de etappe een uur nadat hij was gecrasht. Copiloot Michel Perin en hijzelf probeerden de gevallen motor nog te redden van de dood, maar moesten na drie kwartier de strijd staken. Het duo was hard op weg om door te bouwen op het succes van eerder in de week, toen hij de elfde etappe won.

De pil is extra bitter omdat Bernhard’s teamgenoot, Al-Attiyah, er diezelfde dag vandoor ging met de winst. De Toyota-coureur kwam bijna 20 minuten eerder aan dan de huidige leider, Carlos Sainz. De Spanjaard zal de veertiende etappe beginnen met 46.18 minuten voorsprong op zijn eerstvolgende tegenstander.

Ten Brinke was overigens niet de enige met technische problemen. Een van de strijders voor de eindzege bij de trucks kende eveneens een tergende dertiende etappe. Federico Villagra kreeg te maken met een kapotte versnellingsbak, waardoor hij slechts op lage snelheid verder kon. De Argentijn werd nog geholpen door techneuten van Team de Rooy, maar zonder succes.

Beeld: Bernhard ten Brinke op Twitter.