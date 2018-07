Dit kost de nieuwe Audi A6 Avant!

Le Avant aprés la pluie?

Melancholisch ingestelde lieden die een tikje pretentie niet schuwen bezigen wel eens de Franse term le vent avant la pluie. Voor de cultuurbarbaren onder ons: vent spreek je in deze niet uit als ‘vent’ maar als flan ‘vàân’. Met andere woorden, het klinkt lekker en het heeft een multi-interpretabele betekenis: de wind voor de regen. Je kan dit letterlijk uitleggen, maar natuurlijk ook figuurlijk. Mooi.

In figuurlijke zin is de wind bij Audi op dit moment echter niet meer dan een verre herinnering. Het regent er al enkele jaren dankzij dieselgate. Het is net alsof het hoofdkwartier niet in Ingolstadt staat, maar in Vuurland. Onlangs kwam er zelfs nog wat bliksem bij kijken toen de CEO van het merk onceremonieel gearresteerd werd door de Bundesautoriteiten. Ouch.

Het is in deze roerige periode voor het merk dat de nieuwe A6 geboren is. Van die auto komt ook een stationversie op de markt, die Audi traditioneel ‘Avant‘ noemt. De boksbeugel zal ongetwijfeld hopen dat het een succesnummer wordt die een nieuwe, succesvolle periode inluidt voor het merk. Of dat ook van de grond komt valt nog te bezien, niet in de laatste plaats omdat Audi voorlopig wederom zwaar inzet op dieselmotoren voor de A6. Enfin, de details over de auto vertelden we je eerder al. Sterker nog, met de sedanversie gingen we zelfs al een blokje om (rijtest).

Wat we je nog niet konden vertelden zijn de Nederlandse prijzen van de A6 Avant. Maar je raadt het al: we hebben ze nu! De A6 45 TDI Quattro Avant kost minimaal 77.145 Euro. De A6 50 TDI Quattro Avant zet je minstens 82.945 Euro terug. Benzine staat vooralsnog niet op de kaart. Overigens nog ter vergelijking: de A6 50 TDI Quattro sedan kostte bij introductie nog 76.995 Euro, maar met dank aan de WLTP-cyclus is dit nu verhoogd naar 80.135 Euro. Je betaalt dus een 2.810 Euro extra voor de carrosserievariant (Variant Har Har dure Volkswagen bro!) die je bij Audi altijd wil hebben. Oefff…