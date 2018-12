Dit zijn de bijtellingsregels voor 2019

Alle ins en outs over het (extra) geld dat je mag gaan overmaken, omdat je hard werkt.

Twee dingen zijn er zeker in het leven: de dood en de belastingdienst. Aan beide zul je niet ontkomen. Met de dood valt nog te leven, maar de belastingdienst maakt het zo zuur mogelijk. Ook in 2019 wordt vrolijk geld geind omdat je 80 uur per week werkt en daarvoor gages ontvangt. De belastingdienst is absoluut niet eenkennig en heft belasting over alles wat mogelijk is. Tenzij je een gigantische multinational bent, zul je blauwe brieven ontvangen.

Zo ook de bijtelling. Bijtelling betalen mensen die een auto van de zaak rijden. Of het je eigen zaak is of niet, maakt niet uit. Het wordt gezien als een vorm van loon en daar zal belasting over betaald moeten worden. Ondanks dat de belastingdienst vindt dat ze dingen simpel kunnen maken, is het af en toe nog best lastig geweest de afgelopen paar jaar. Om het een beetje duidelijk te maken, hebben wij speciaal voor jullie een bijtellingsoverzicht voor 2019 gemaakt.

22 procent bijtelling

Het is een drukke periode geweest de afgelopen 8 jaar qua bijtelling. Bijna alle percentages zijn voorbijgekomen: van 4% tot 25% en wat daar tussen valt. Voor 2019 is het eigenlijk heel overzichtelijk: alle auto’s met een conventionele verbrandingsmotor vallen in de 22% bijtellingscategorie. Dus of je nu een Volvo S90 T8 of Maserati Quattroporte gaat leasen, je betaalt 22%. Helaas betaal je die 22% over de consumentenprijs, dus inclusief de BPM én de BTW. Belasting betalen over belasting, lekker bezig!

Hybride, Plugin Hybride en zeer zuinige auto’s

Voor de volledigheid: het maakt dus niet meer uit hoe zuinig je auto is (of theoretisch kan zijn). Dus voor het bijtellingspercentage is er geen verschil. Houdt er wel rekening mee dat dankzij de BPM zuinige auto’s minder duur zijn.

4 procent bijtelling

Mocht je besluiten om een elektrische auto te gaan leasen: goed nieuws! Dan wordt je beloond voor het goede gedrag en hoef je veel minder belasting te betalen: 4%. Dat scheelt een enorme klap geld. Het is dan ook geen gekke gedachte dat er een ware run gaat ontstaan (en al is) op auto’s als de Kia e-Niro en Hyundai Kona Electric. Die auto’s zijn waanzinnig hip, milieuvriendelijk, hebben een goede actieradius en bovenal: nauwelijks bijtelling.

‘Tesla taks’

Die 4% geldt niet voor alle auto’s. Er is namelijk een zogenaamde Tesla-taks. De 4% bijtelling geldt alleen voor auto’s met een cataloguswaarde tot 50.000 euro. Heb je een elektrische auto die duurder is dan 50.000 euro, dan betaal je over de eerste 50.000 euro 4% bijtelling. Over het bedrag boven de 50.000 van dient 22% bijtelling te worden betaald. Voorbeeldje. De Jaguar I-Pace is er van zo’n 80 mille. Dat betekent dat je over de eerste 50.000 euro 4% betaalt, over de overige 30 mille 22%.

Uitzondering waterstofauto’s

De succesbelasting wordt niet doorgezet als je ervoor kiest om een auto te gaan rijden op waterstof. De keuze is overigens niet bijzonder groot als je een waterstofauto wenst. Er is de niet al te fraaie Toyota Mirai en de best wel gave Hyundai Nexo. That’s it. Beide auto’s zijn flink aan de prijs: de Toyota kost 79.990 euro en Hyundai wil voor de Nexo precies 69.142 ontvangen. Bij deze auto’s mag er nog 4% worden gerekend over het gehele bedrag.

‘Geniet’ nu het nog kan

Vanochtend was Pieter Omtzigt in het nieuws, ook bij ons. Hij stelde dat het beleid betreft bijtelling niet goed doordacht is. Daar kunnen we hem gelijk in geven. Op dit moment krijg je enorm veel korting als je elektrisch gaat leasen. Echter, in 2021 is het alweer over. Dan moet er gewoon 22% bijtelling overgemaakt worden naar de fiscus. Hopelijk gaan ze dit iets herzien, want dit soort bruuske acties zorgen voor ernstige verstoringen in de markt.

Youngtimers

Voor youngtimers verandert er voorlopig niets. Dat percentage is vastgesteld op 35% over de dagwaarde van de auto. Dus als je een auto uitkiest die enorm in waarde is gedaald, zoals bijvoorbeeld een Touareg met tiencilinder dieselmotor, kun je C02’s de lucht in pompen (ongeveer een halve kilo per kilometer), terwijl je nauwelijks bijtelling betaalt. Uiteraard moet je dan wel zelf zorgen voor het budget voor onderhoud, wegenbelasting en brandstof. Maar de bijtelling, die is lekker laag.