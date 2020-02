Dit zijn de duurste oldtimers die deze week werden verkocht

Bugatti’s, Mercs, een BMW. De veilers deden goede zaken, deze week bij de Rétromobile in Parijs.

Hoewel de prijzen van oldtimers schijnen te stabiliseren, blijven mooie klassiekers belachelijk duur. Dat werd deze week maar weer eens bewezen in Parijs, tijdens het jaarlijkse Rétromobile. Meerdere veilinghuizen veilden op Rétromobile namelijk mooie oldtimers. RM Sotheby’s en Bonhams laten nu weten wat hun duurste bolides waren.

Om te beginnen bij de allerduurste: dat was een Bugatti. Een Type 55 Roadster uit 1932, om precies te zijn. Deze leverde na een verhitte biedingsstrijd 4,6 miljoen euro op. Drie bieders wilden de auto hebben, uiteindelijk ging een Zwitserse Bugatti-verzamelaar er met de prijs vandoor.

De Type 55 heeft volgens Bonhams op Le Mans geracet en meegedaan aan de Paris-Nice-rally van 1933. Bonhams schrijft dat er nog maar 29 exemplaren van de Type 55 bestaan en dat deze auto 56 jaar in het bezit was van een Britse Bugatti-liefhebber.

Andere toppers uit de Bonhams-collectie zijn een 1931 Invicta 4½ litre S-Type Low Chassis Sports voor 1,61 miljoen en een Mercedes Benz 500k Cabriolet A uit 1935 die voor hetzelfde bedrag onder de hamer ging. Voor het Britse merk is het een wereldrecord, aldus Bonhams. In totaal heeft het veilinghuis voor 20 miljoen euro aan auto’s verkocht, een record voor Bonhams bij de Rétromobile.

Ook voor RM Sotheby’s was het een goede week, al hebben ze relatief minder verkocht dan normaal. Topper is de BMW 507 Series II uit 1958. Deze prachtige roadster verwisselde voor 1,996,250 euro van eigenaren en is nog numbers matching.

Duitse oldtimers uit de jaren 50/60 bleken sowieso populair tijdens Rétromobile. De op een na duurste bolide van RM Sotheby’s was namelijk een Porsche 904 GTS uit 1964. Deze kostte de nieuwe eigenaar 1,917,500 euro, wat meer is dan vooraf werd verwacht. Ook deze is numbers matching en heeft nog de oorspronkelijke motor en versnellingsbak. Twee Mercedes 300 SL modellen uit ’54 en ’57 deden het eveneens goed en waren samen zo’n 1,8 miljoen euro waard.

De op twee na duurste auto van de week was weer een Bugatti, alleen is deze niet echt een oldtimer te noemen. De Veyron 16.4 Super Sport kostte 1,52 miljoen euro en heeft slechts vierduizend kilometer gereden in acht jaar tijd.

Foto’s: RM Sotheby’s en Bonhams.