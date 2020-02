Ford: ‘De Puma werd niet ontworpen als een Puma’

De Europese designbaas legt uit waarom ze de naam van een sportieve coupé op een crossover plakten.

Ongewoon is het niet, maar jammer blijft het wel: het recyclen van autonamen. Neem de Mitsubishi Eclipse. Eerst een sportieve, voorwielaangedreven coupé, daarna een compacte SUV. Ford flikte vorig jaar ditzelfde trucje tweemaal voor een (compacte) SUV. Eerst met het ontwerp van de Ford Puma, daarna was de Mustang Mach-E aan de beurt. Vrijdag was Nederlander Amko Leenarts, de Europese designbaas van Ford, bij de BNR Nationale Autoshow te gast om hier tekst en uitleg over te geven.

Om te beginnen met de Puma, daarbij was het volgens Leenarts nooit de bedoeling om het een Puma te noemen. Nee, Ford wilde gewoon ‘een hele aantrekkelijke auto’ maken, die tegelijkertijd betaalbaar is. Ergo, een crossover. Bij het ontwerpen van een nieuwe Ford wordt de auto geleidelijk aan nieuwe mensen getoond. Een select groepje klanten, bijvoorbeeld. En het is ook wel handig als je dealers zien wat ze straks moeten verkopen.

Kennelijk keken de klanten en dealers naar het anime-gezicht van het ontwerp van de crossover (flinke koplampen, gigantisch blije grille) en zagen daar meteen een Ford Puma in. De ontwerpers vonden het eigenlijk ook wel een Puma, dus wat gingen ze de auto noemen? Juist, de Puma.

Bij de Mustang Mach-E is het een ander verhaal, daar lijkt Ford namelijk wat doelmatiger te hebben gehandeld. Leenarts zegt dat Ford een heleboel mooie merknamen heeft, ‘die erom schreeuwen om verder uitgebreid te worden’. De Mustang is daar eentje van, waarschijnlijk ook meteen de meest bekende. Volgens Leenarts heeft Mustang ‘een gevoel van vrijheid en het laten zien van nieuwe trends’ en is een Mach-E ‘een hele mooie manier om zo’n merknaam naar een nieuwe generatie klanten te brengen’.

Toch blijft de Mach-E wel een Mustang, zo claimt Leenarts. Neem het geluid, een cruciaal element van de Mustang. Je wil geen viercilinder EcoBoost, je wil de bulderende V8 horen. De elektromotors van de Mach-E produceren echter amper geluid. Maar: je kan op een hele andere manier omgaan met geluid, zo zegt de designbaas. De oplossing? Een soundbar (bekend van tv’s) in het dashboard. Een rijtje speakers is dus de vervanging voor benzinegebulder. Juist.

Het uiterlijk van de auto zou ook Mustang-DNA in zich hebben. De Mach-E zou namelijk heel laag zijn, tien centimeter lager dan de concurrentie. Ook is de elektrische SUV ontworpen om er klein uit te zien, terwijl de meeste (Amerikaanse) SUV’s er juist groot uitzien. Dat is bewust: ze willen de elektrische Ford kleiner laten lijken. Goed voor de Europese markt, natuurlijk.

