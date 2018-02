Welk automerk is in 2018 het meest betrouwbaar?

Nee, niet Buick, al hebben die zichzelf wel overtroffen dit jaar.

Het blijft een eeuwig dilemma, de balans tussen een spannende en een betrouwbare auto. Een goed voorbeeld hiervan zijn Toyota’s of andere, voornamelijk Japanse, “saaie” modellen uit de vorige eeuw, vooral grijze exemplaren. Zelfs met een tray Red Bull lukt het maar net om niet in slaap te vallen bij het doorbrengen van tijd in een dergelijke auto. En dat is grappig, want die eigenaren staan vaak het minst bij de garage. Minder dan de eigenaren van een gele Renault in ieder geval.

JD Power heeft nieuwe cijfers vrijgegeven over betrouwbaarheid van nieuwe auto’s, op basis van problemen per 100 voertuigen. Let wel, dit slaat voornamelijk op de VS. De totaal niet verrassende winnaar is inderdaad een Toyota product, namelijk Lexus. De grote stijger staat op plek drie, namelijk Buick. Het Amerikaanse broertje van Opel heeft de minste problemen als je kijkt naar auto’s die drie jaar of ouder zijn. In het algemeen klassement scoort Buick 116 problemen per 100 auto’s en zit daarmee net onder Lexus. Kia schuift een paar plekjes naar onder en maakt ruimte voor Porsche, die dit jaar op plek twee verschijnt. Ja, Porsche staat op plek twee qua betrouwbaarheid. Duits vakwerk, al zijn het waarschijnlijk voornamelijk de Macan en Cayenne.

Merk Aantal problemen per 100 auto's Lexus 99 Porsche 100 Buick 116 Infiniti 120 Kia 122 Chevrolet 124 Hyundai 124 BMW 127 Toyota 127 Lincoln 133 Nissan 133 Honda 140 Audi 141 Mazda 144 Mercedes-Benz 147 Ford 152 Mini 153 GMC 156 Volkswagen 157 Acura 159 Jaguar 159 Volvo 162 Dodge 166 RAM 167 Subaru 167 Mitsubishi 173 Cadillac 186 Jeep 188 Fiat 192 Land Rover 204 Chrysler 211

Vergeleken met vorig jaar is Kia dus de grote verliezer, maar een plekje in de top 5 is nog steeds erg netjes. De Toyota groep mag met trots Lexus weer neerzetten als het meest betrouwbare merk van de VS. En om terug te komen op de eerste alinea: saaie grijze emotieloze auto’s zijn dat al een tijdje niet meer.