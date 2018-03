Dit zijn de meest betrouwbare occasions in 2018

Weet je in ieder geval waar je je hardverdiende pegels kwijt kunt.

Wie in de markt is voor een tweedehands auto wil onverwachtse verrassingen het liefst zoveel mogelijk vermijden. Om deze reden produceren wij al enkele jaren aankoopadviezen voor allerlei occassions. Echter bestaan er ook voldoende kennisorganisaties die enkele jaren steken in één onderzoek.

DEKRA is een van de instanties die onderzoek doet naar de betrouwbaarheid van gebruikte auto’s. In het meest recente rapport van de Europese organisatie komen er echter een aantal opvallende winnaars bovendrijven. Naast het feit dat de categorieën worden gedomineerd door Duitse auto’s, wint Audi in liefst vijf klasses voor personenauto’s.

Dit is behoorlijk vreemd. Niet alleen schreeuwt onze onderbuik dat dit niet helemaal kan kloppen, we hebben ook nog eens cijfers om onze vermoedens te bevestigen. In verschillende andere onderzoeken werden we immers al op de hoogte gebracht dat Japanse auto’s veelal betrouwbaarder zijn dan de concurrentie uit Europa.

Het kan dan ook niet anders dan dat DEKRA haar onderzoek iets anders uitvoert dan de rest, wellicht met de gedachtegang haar niet-Europese concurrenten buitenspel te zetten. In de uitleg van het onderzoek van de kennisorganisatie lezen we dat, in plaats van de auto’s op leeftijd te beoordelen, de auto’s worden beoordeeld nadat ze een bepaald aantal kilometers hebben afgelegd. DEKRA meette de defecten van verschillende generaties van een bepaald automodel die tussen de 0 en 200.000 kilometer achter de rug had. Deze kilometers werden vervolgens opgedeeld in vier gelijke categorieën.

Op basis hiervan werd gekeken naar de defecten die direct te maken hadden met de kwaliteit van het product. DEKRA onderzocht bijvoorbeeld het plaatwerk, interieur, de motor, de ophanging en de elektronica. Vervolgens werden de geconstateerde defecten tegen elkaar afgewogen, waarna de auto via de DMI-index een score kreeg.

Het rapport van DEKRA bevat de bevindingen van 522 modellen in 9 verschillende klassen. In totaal onderzocht de organisatie de afgelopen twee jaar ruim 15 miljoen auto’s. Een belangrijk detail hierbij is het feit dat de inspecteurs alleen die modellen onderzochten waarvan er in iedere kilometerklasse tenminste 1.000 stuks te vinden waren.

Het is lastig te zeggen of het opzettelijk doorgestoken kaart is, maar één ding is zeker: via deze schaal zijn Duitse auto’s zonder twijfel het meest betrouwbaar.

Klasse Winnaar DMI A-segment Audi A1 (2010) 82,6 B-segment Audi A3 (2012) 91,0 C-segment Audi A4 (2008) 87,7 D-segment Audi A6 (2011) 94,6 Sportwagen/cabrio Audi TT (2006) 81,0 Terreinwagen/SUV Mercedes M-Klasse/GLE (2011) 92,4 MPV's Mercedes B-Klasse (2011) 91,4 Pick-ups VW Amarok (2010) 71,0 Transportbus Mercedes Sprinter (2006) 62,5

