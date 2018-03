Icona Nucleus is een woonkamer op wielen

Stiekem is het dus een camper.

Het autofeestje van Geneve is voor veel merken een reden om uit hun schuur te stappen en hun gezicht weer eens aan de buitenwereld te laten zien. Zo ook voor Icona, een merk waarvan je waarschijnlijk vergeten bent dat het bestond. Dat geldt in ieder geval voor mij. Onterecht, aangezien Icona een aantal jaar geleden met deze fantastische hypercar, de Vulcano, de schijnwerpers op zich gericht wist te krijgen.

Ogenschijnlijk heeft het merk het automotive equivalent van een spirituele reis door Azië gemaakt en is het teruggekomen als een compleet nieuw persoon. De Icona Nucleus Concept die we hier zien lijkt namelijk in de verste verte niet op de Vulcano. De Nucleus lijkt wel op de Neo Concept uit 2015. De auto is een evolutie van deze concept en representeert een ‘futuristische, mensgerichte manier van denken’. De Neo was een auto voor ‘Tomorrow’, de Nucleus een voor ‘after tomorrow’. De auto voor ‘the day after tomorrow’ zal wel een soort tank-onderzee-mobiel worden.

Icona beweert dat de Nucleus volledig autonoom kan rijden. Dit betekent dat een bestuurder, het stuurwiel en het dashboard niet nodig zijn. Het design van de auto is zo ‘saai’ omdat de focus ligt op ergonomie en aerodynamica.

De Nucleus past perfect in een toekomst zoals Icona hem schetst. Volgens Icona is de toekomstige mens sociaal verantwoordelijk door de natuurlijke omgeving, maar ook de menselijke omgeving te respecteren. Met een grote hoeveelheid gedeelde, elektrische, autonome auto’s. Wanneer in de toekomst deze auto relevant zou moeten zijn is niet helemaal duidelijk. Ooit op een dag, misschien, eventueel.

Icona laat het in ieder geval mooi klinken. “Wanneer je in deze auto onderweg bent naar een 5-sterren hotel, zal het voelen alsof je er al bent”. Applaus voor de marketeer die dit heeft bedacht.

Het interieur van de Nucleus is waar het echt om draait. De auto kan zes personen tegelijkertijd vervoeren en heeft stoelen die in een bank kunnen transformeren. Hij beschikt over 3 stopcontacten en een tafel, zodat je gemakkelijk op je laptop kunt werken. De Nucleus laat zien wat een auto kan zijn wanneer de focus compleet ligt op wat er binnen gebeurt. Waar veel mensen de toekomst eng vinden, lijkt de toekomst van Icona vooral heel comfortabel, en ietwat saai.