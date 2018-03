Wankelmotor keert terug, maar met een ander doel

De vlag kan uit, soort van.

Mazda trekt al sinds het begin der tijden haar eigen plan. Met name in 2018 is dit een ontzettend gedurfde eigenschap om op bedrijf te plakken. Nu de focus daadwerkelijk begint te verschuiven in de richting van het elektrificeren van auto’s, lijkt de verbrandingsmotor een ondergang niet te kunnen ontwijken. Mazda is echter nog niet klaar om de hoop op te geven.

Zo vertelt Martijn ten Brink, Vice President Sales en Customer Service van Mazda, tegenover ZERauto dat Mazda de situatie op haar eigen manier wil tackelen. Zo zijn ze een van de weinige autofabrikanten die uitzoeken hoe ze haar motoren zuiniger kunnen maken, zonder dat ze deze hoeven te laten krimpen en er een turbo opschroeven; een trend die we de afgelopen jaren immer groter hebben zien groeien. De SkyActiv-motoren zijn hiervan het bewijs.

Omdat het ook voor Mazda noodzakelijk is om in sommige markten een elektrische auto aan te bieden, hebben de Japanners een soortgelijke auto in hun toekomstplannen opgenomen. Hoewel diezelfde plannen tot aan 2030 zijn uitgestippeld, kunnen we die volledig elektrische auto volgend jaar al verwachten. Het gaat om een EV van het formaat van een Mazda 3, die wereldwijd aangeboden zal worden. De wagen wordt gebouwd op basis van het Small Car Platform, waarop diezelfde Mazda 3, evenals de Mazda 2 en CX-3 te vinden zijn.

Hoe past de wankelmotor dan in dit verhaal? Wel deze motor zal optioneel geleverd worden als range-extender. De wankelmotor is turboloos en heeft slechts één schijf. De trillingsvrije rotatiemotor zal vlak worden geplaatst en is naar verluidt niet groter dan een schoenendoos. Vink je de rotatiemotor bij de opties aan, dan moet je er wel rekening mee houden dat het geen volledig elektrische auto meer is.

Nu nog maar hopen dat de RX-Vision, die eveneens voorzien is van een wankelmotor, ook bij de toekomstplannen is inbegrepen.

