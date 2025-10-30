Hyundai Ioniq 5 2021-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Hyundai Ioniq 5 2021-heden.

De naam Ioniq doet meteen een belletje rinkelen. Ioniq was de Prius-killer van Hyundai die het grondiger aanpakte dan Toyota. Waar de Prius er alleen als hybrid was, kon je bij de Ioniq kiezen voor een hybride, een plug-in hybride en een volledig elektrische variant. Wel allemaal even lelijk.



Deze Ioniq 5 werd als conceptcar in 2019 gepresenteerd en zag er meteen interessant uit. Gewoon een cool karretje en niet zoals de Ioniq net zo saai als de Prius. Naar eigen zeggen is het ontwerp van deze auto geïnspireerd op de Hyundai Pony uit 1976 waar grootmeester Giorgetto Giugiaro verantwoordelijk was voor het design. Natuurlijk heel smaakgevoelig, maar naar ons idee is de auto aardig gelukt.

Leuke verrassing was toen de auto in 2021 op de markt kwam, het merk ervoor gekozen bleek te hebben om nauwelijks iets aan de concept-car te veranderen. De auto houdt het midden tussen een crossover en een liftback. Door het ontwerp lijkt hij op foto’s nog wel compact, maar in real life is de auto enorm.

De totale lengte is 4,65 meter, terwijl de breedte (zonder spiegels) 1,89 meter bedraagt. De hoogte is 1,61 meter. De basis van de Ioniq 5 is het E-GMP-platform. Dat platform maakt in 2021 driemaal zijn debuut, want naast deze Ioniq 5 staan ook de Kia EV6 en Genesis GV60 erop. In tegenstelling tot de elektrische Ioniq en Kona, staat de Ioniq 5 op een ‘puur’ EV-platform.

De Hyundai Ioniq 5 komt in het voorjaar van 2021 op de Nederlandse markt. Er zijn drie verschillende varianten in technisch opzicht en vier uitrustingsniveau’s bij de introductie. De instapper heeft een 58 kWh-accupakket en een 170 pk en 350 Nm sterke elektromotor. Deze sprint in 8,5 seconden naar de 100 km/u. Op een volle accu heb je een actieradius van 384 km, volgens de WLTP.

Een stapje hoger staat de Hyundai Ioniq 5 met 73 kWh-accupakket. Deze heeft ook een iets sterkere motor: 217 pk en 350 Nm. Op de sprint is deze versie ook iets sneller naar de 100 km/u: 7,4 seconden. Het belangrijkste van deze uitvoering is de range, die bedraagt namelijk 481 km. Het topmodel is de Ioniq 5 met 73 kWh accupakket én vierwielaandrijving. Deze heeft niet alleen een motor (en aandrijving) op de achteras, maar ook op de vooras. Het maximum vermogen en koppel is dan ook aanzienlijk hoger met 306 pk en 600 Nm. Daardoor kun je in 5,2 seconden naar de 100 km/u sprinten. De range is 460 km (WLTP). Qua topsnelheid is het niet zo spannend, ongeacht de uitvoering haalt de Hyundai Ioniq 5 precies 185 km/u.

Laden is in de Ioniq 5 mogelijk tot maar liefst 350 kW, waardoor je de accu’s zeer snel weer hebt opgeladen. In een paar minuten tijd kun je zo’n 100 km erbij laden en als je even een kopje koffie en croissantje pakt, kun je ‘m volladen binnen 20 minuten. Als dat nog niet voldoende is, kun je met het zonnepaneel op het dak (optioneel) nog een paar kilometers bijladen via de zon. Ook handig, je kan de Hyundai Ioniq 5 niet alleen laden, je kunt er ook mee opladen. Naast de gebruikelijke smartphones kun je ook bijvoorbeeld elektrische fietsen opladen met de accu. In het interieur zit een V2L-aansluiting.

In het najaar van 2022 brengt Hyundai een vernieuwde variant uit van de IONIQ 5. Deze 2023 modeljaarupdate brengt de nodige verbeteringen naar de elektrische auto. De batterijcapaciteit van de 72,6 kWh accu is vergroot naar 77,4 kWh. Dit resulteert in een verbeterde actieradius. Hyundai communiceert een maximaal rijbereik van 507 kilometer voor de 2023 IONIQ 5.

De update brengt nog meer vernuftigheden met zich mee. Zo is er de optie om de traditionele spiegels te vervangen voor cameraspiegels. In het interieur zijn twee nieuwe schermen te vinden waar je de situatie links- en rechtsbuiten in de gaten kunt houden.

We doken in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Hyundai Ioniq 5 2021-heden wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Hyundai Ioniq 5 2021-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Hyundai Ioniq 5 2021-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De auto ziet er van een afstandje en op de foto’s uit als een hatchback. Als je de auto in het echt ziet, zie je pas hoe groot hij is.

Altijd een vijfdeurs. Een flinke gezinsauto. Geen achterruit met wisser. Daar komen we veel klachten over tegen. Je zou zeggen maak dat ding erop… Wilde je persé een ruitenwisser op de achteruit dan moest je flink in de buidel tasten en op zoek gaan naar een Hyundai Ioniq 5 N. Die heeft de wisser namelijk wel. Maar goed, dan heb je meteen het topmodel te pakken en rij je in een elektrische hothatch. Wel een hele grote… Gelukkig heeft Hyundai dit euvel aangepakt en inmiddels worden alle exemplaren voorzien van een ruitenwisser achter. Wel pas vanaf bouwjaar 2025… Dus dat is eigenlijk niet echt een occasion op dit moment… Maar goed als je deze video kijkt in 2030 bijvoorbeeld…

Van binnen is de auto enorm. Je hebt bakken met ruimte en vindt dan ook een prima zitpositie. Ook op de achterbank zit je ruim. De kofferbak is met 527 liter eveneens groot genoeg om voor al die mensen ook spullen mee te nemen. Heb je minder beenruimte nodig achterin (want kinderen bv) dan kun je de achterbank ook nog wat naar voren schuiven. Dan vergroot je de kofferbak nog eens.

Onderstel

De Hyundai Ioniq 5 is een forse auto. Ook qua gewicht. De auto weegt leeg al meer dan 2.000 kilo. Het zwaartepunt ligt laag, maar zeker de eerste modeljaren klagen gebruikers over dat de auto wiebelt en deint. Vanaf modeljaar 2023 heeft Hyundai de Ioniq 5 voorzien van Smart Frequency dempers die dit probleem hebben opgelost. Hecht je daar waarde aan zoek dan een Hyundai Ioniq 5 occasion van na 2023. Of probeer een eerder model gewoon goed uit tijdens de testrit. Misschien heb jij er geen last van natuurlijk.

De vering en demping zijn zacht uitgevoerd. Je glijdt over de weg en de auto nodigt niet persé uit tot hard rijden. Wil je meer avontuur zoek dan de N versie met 650 pk. Dat is namelijk een echte vol elektrische hot hatch.

Het chassis van de N versie heeft 42 extra laspunten en 2,1 meter aan lijm extra. Allemaal voor extra stevigheid uiteraard. De bevestigingspunten van de elektromotoren en het accupakket zijn grondig verstevigd en ook de voorste en achterste subframes zijn versterkt. Allemaal met het doel de auto stijver te maken. Hij heeft ook dikkere remmerij, aangepaste software… kortom de rijbeleving is totaal anders. Kost wel wat, maar kan de moeite zijn om op zoek te gaan.

Aandrijflijn

De Hyundai Ioniq 5 is standaard voorzien van achterwielaandrijving. Met het gewicht van de accu en het ontbreken van het gewicht voorin heeft dat ook de voorkeur. Hij is er ook met vierwielaandrijving. Dat rijdt natuurlijk nog beter, zeker ook met het gewicht, maar dat gaat wel ten koste van je rijbereik.

Elektronica

Laten we beginnen met het infotainment. Daar hebben we meestal een waslijst aan zaken te melden. Zo niet in deze Hyundai Ioniq 5. Kennelijk werkt het allemaal naar behoren. Ook wel eens leuk om apart te vermelden.

Niet dat we niks over elektronica kunnen melden. Zo komen we iets tegen bij deze auto wat op het internet zombie modus genoemd wordt. Dan wil de auto niet in drive en dan kun je dus niet weg. Resetten helpt meestal, maar irritant is het.

Ook defecten aan de laadregeleenheid (ICCU) worden veelvuldig gemeld. Dit kan ervoor zorgen dat de auto niet goed oplaadt. Dit is ook een probleem voor de 12 volts accu, die wordt hier door gesloopt. Er is een terugroepactie geweest op dit euvel, maar check dan ook of die is uitgevoerd. Kun je gewoon bij de RDW doen he? Even kenteken invoeren en dan zie je meteen of er nog iets open staat.

Probeer de zelfrijdende functies van de auto goed uit tijdens de testrit. Niet alle rijders hebben er last van, maar we komen klachten tegen over een zoekende auto naar het midden van de rijbaan en slingeren. Bij slecht weer doen de systemen het soms helemaal niet. Zeker niet iets wat iedereen meldt, maar gebruik dit soort systemen gewoon allemaal tijdens de proefrit.

Motoren

De elektromotoren is niet veel over te melden. Elektromotoren zijn onderhoudsarm en geven over het algemeen weinig problemen.

Wat betreft het opladen van het batterijpakket. Het snelladen moet met de 800 volts structuur tot 230 kW kunnen. Zeker in het begin haalde niemand dat. Na 2022 is er een software update gekomen die het mogelijk maakt om de batterij vooraf op te warmen, die heeft dit wel verbeterd. Maar je kent inmiddels ons adagium, check vooraf of alle software updates wel zijn uitgevoerd bij de Hyundai Ioniq 5 occasion die je op het oog hebt.

Qua actieradius zijn de ervaringen wat wisselend. De opgegeven actieradius wordt zelden gehaald, maar dat verbaast natuurlijk niemand. De fameuze 3/5 regel van @wouter is goed te doen al valt zeker het verbruik in de winter erg tegen. Enigszins afhankelijk van hoe koud het is.

Elektrisch

Hyundai Ioniq 5 58 kWh, 170 pk, 384 km actieradius (tot 2024)

Hyundai Ioniq 5 63 kwh, 170 pk, 440 km actieradius (vanaf 2024)

Hyundai Ioniq 5 73 kWh, 217 pk, 481 km actieradius (tot 2022)

Hyundai Ioniq 5 73 kWh AWD, 306 pk, 430 km actieradius (tot 2022)

Hyundai Ioniq 5 77,4 kwh, 229 pk, 507 km actieradius (2022-2024)

Hyundai Ioniq 5 77,4 kwh AWD, 325 pk, 481 km actieradius (2022-2024)

Hyundai Ioniq 5 84 kWh, 229 pk, 570 km actieradius (vanaf 2024)

Hyundai Ioniq 5 84 kWh N Line, 229 pk, 530 km actieradius (vanaf 2024)

Hyundai Ioniq 5 84 kWh AWD, 325 pk, 500 km actieradius (vanaf 2024)

Hyundai Ioniq 5 84 kWh N AWD, 650 pk, 448 km actieradius (vanaf 2024)

Aanbod Hyundai Ioniq 5 2021-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Hyundai Ioniq 5 2021-heden is er te vinden.

Op moment van schrijven staan er zo’n 85 exemplaren van de Hyundai Ioniq 5 op Marktplaats. Dat begint met een exemplaar uit 2021, 58 kWh batterij, bijna 190 duizend kilometer op de teller voor 19.250 euro. Inclusief trekhaak. De duurste is een splinternieuwe Ioniq 5 N met 650 pk. Het topmodel, moet ook wel 75.455 euro kosten.

Voor het totale aanbod van Hyundai Ioniq 5 2021-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Hyundai Ioniq 5 Style Limited uit 2025 en die mochten we lenen bij Oostendorp Automotive in Nijmegen.