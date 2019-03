Zo hadden de Formule 1-liveries in 2019 ook kunnen zijn

Wellicht beter dan de originele kleuren!

Afgelopen weekend is het nieuwe seizoen van de Formule 1 weer afgetrapt in Australië. In een race waar niet bijster veel spannends gebeurde, pakte Valtteri Bottas de winst en Max Verstappen pakte met zijn derde plek een podiumplaats. Naast de stoelendans der bestuurders zijn de auto’s nogal hetzelfde gebleven. Qua verfkleurtjes is er bij Haas te melden dat ze op JPS willen lijken (wat positief is!) en door een nieuw dealtje met ROKiT is de Williams-bolide van dit jaar niet voorzien van de bekende Martini-strepen.

Een photoshopper genaamd Ricardo Cabrita vond dat meerdere liveries wel een verandering mochten krijgen. Daarom shopte hij op de nieuwe auto’s een nieuw likje verf. Wij nemen ze even door. Ter vergelijk, de auto’s die daadwerkelijk op de grid verschijnen check je hier.

Mercedes-AMG Petronas

De livery van Mercedes is een combinatie tussen het klassieke Silberpfeilegrau en de turqoise tint van hoofdsponsor Petronas. Cabrita verandert dit hoofdzakelijk niet, maar het turquoise design wordt met windtunnel-achtige stroomlijnen op de auto aangebracht. Daardoor springt de turquoise kleur er wat meer uit.

Scuderia Ferrari

Welke kleur is Ferrari? Rood. Moet dat veranderd worden? Nee. De tweede kleur van Ferrari is veelal wit, maar dat komt steeds minder terug in de livery van Ferrari. De versie van Ricardo krijgt meer wit. De kleur wordt geïntegreerd in het logo van Mission Winnow, misschien als een soort knipoog naar de ouderwetse Marlboro-liveries.

Aston Martin Red Bull Racing

De kleuren van Red Bull zijn blauw, rood en geel. Mooi, de primaire kleuren. Kennelijk was ‘Red Bull blauw’ een beetje te donker, want er wordt een lichtblauwe tint gebruikt. Wij zien liever de diepblauwe achtergrond, maar dit knalt wel beter.

Renault Sport

Het zwart-gele contrast is één van de mooiere: dat heeft Renault goed begrepen. Cabrita is van mening dat er een derde kleur bij moet: wit. Eveneens een mooi contrast, maar het donkere met enkel een gele streep is net ietsje mooier.

Haas F1 Team

We hadden het net al even over de livery van Haas, want het contrast zwart-goud is ook mooi. Bij de renstal hebben ze echter gekozen voor overheersend zwart, met weinig goud. In de photoshop wordt gebruik gemaakt van gouden strepen over de hele auto. En jawel: het ziet er nog beter uit.

McLaren F1 Team

McLaren maakt gebruik van de historische tint Papaya Orange. Dat wordt gecombineerd met een klein stukje blauw op de achterzijde. Volgens Cabrita moet het blauw als contrasterende tint over de hele auto. Ook hier komt de kleur wit terug. Ricardo is misschien groot fan van wit in designs?

Racing Point F1

Force India Racing Point heeft juist vrij veel wit in hun design, als contrast voor het foeilelijke roze wat ze gebruiken. Om de roze kleur nog iets minder te laten knallen, wordt er een blauwe kleur gebruikt in de versie van Cabrita. En wat denk je: het is best een gave livery. Take notes, papa Stroll.

Alfa Romeo Racing

Wat moet je hier nou aan veranderen? Het is één van de mooiste liveries op de grid, omdat eigenlijk alles klopt. Het rood-witte contrast wordt behouden, met iets meer wit dan voorheen. Voor de zijkant komt het Alfa Romeo-logo terug in een ouderwets lettertype. Een leuke touch.

Scuderia Toro Rosso

Toro Rosso, de juniorstal van Red Bull, baseert zijn design op een blikje Red Bull Cola. Het resulteert in een livery die stiekem mooier is dan die van het moederteam. Een winnend team moet je niet veranderen, maar Cabrita verwerkt iets meer van de rode kleur in het ontwerp. Het is misschien nog wel mooier dan de al best lekker ogende kleuren van STR.

Williams ROKiT F1 Team

Het dieptepunt van dit jaar, als je het mij vraagt. Natuurlijk kun je niet zomaar negeren dat een bedrijf voor een goed bedrag zijn naam groot wil adverteren, maar de lelijke tint blauw en het ouderwetse wit van telecombedrijf ROKiT vervangen de klassieke Martini-kleuren. De photoshopper brengt die kleuren niet terug, maar verwerkt een derde kleur in het design. De rode achtergrond van benzinemerk Orlen biedt een goede basis voor een mooie livery. Dat is prima gelukt.