Dit zijn de prijzen van de vernieuwde Audi A4

Voor nét minder dan 40 mille kun je instappen.

Zij die moeiteloos de veranderingen aan de gefacelifte Audi A4 kunnen zien en ook daadwerkelijk behoefte hebben aan een upgrade, zitten ongetwijfeld al enige tijd ongeduldig te wachten op de prijzen van de auto. Vanmiddag heeft Audi de prijzen van de vernieuwde A4 bekendgemaakt.

Audi heeft de vernieuwde A4 in de prijslijsten gezet voor grofweg vier mille meer dan enkele jaren geleden. Zij die verlangen naar de Limousine dienen 39.630 euro over te maken. De Avant kost uiteraard iets meer geld: 41.600 euro om precies te zijn. Beide uitvoeringen worden dan geleverd met de 35 TFSI-aandrijflijn. In duidelijkere termen betekent dit een tweeliter TFSI-blok dat 150 pk produceert. De auto kan ook als 40 TFSI (dezelfde motor, maar dan met 190 pk) geleverd worden, alleen zijn prijzen van dit model vooralsnog niet bekend.

Wel deelt Audi de prijzen van de verschillende pakketten die beschikbaar gesteld zullen worden voor de vernieuwde A4. Wie Audi 1.050 euro overhandigt, krijgt daarvoor terug het Lease-pakket. Dit voegt o.a. LED-verlichting aan voor- en achterkant toe, evenals cruise control, MMI navigatiee en comfortaandrijving. Overigens levert Audi bij dit pakket tijdelijk gratis de automatische versnellingsbak. Wie zijn leaseslee extra “sportief” voor de dag wil laten komen, kan het S Line-pakket aanvinken. Voor een meerprijs van 2.500 euro kun je andere weggebruikers doen verbleken met je nieuwe bumpers, het sportiever onderstel en 18″ velgen. De iets exclusievere Black-uitvoereing kost wéér twee mille extra.

Audi A5 S Line

In hetzelfde persbericht heeft Audi ook de prijs van de A5 met het S Line-pakket bekend kunnen maken. De auto wordt tijdelijk standaard met automatische versnellingsbak geleverd en kost tenminste 43.540 euro (Sportback). Hoeveel de Coupé kost is vooralsnog niet duidelijk. Het S Line-pakket kost ook hier 2.500 euro. De auto wordt aangedreven door een 150 pk sterke tweeliter benzinemotor.