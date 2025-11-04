Dit zijn de tien EV’s met de hoogste kilometerstand op Marktplaats

Hoe zit het met de afschrijving na zoveel kilometers?

De tijd waarin we konden klagen over de hoge prijzen van EV’s is wel voorbij. Nieuwe elektrische auto’s worden goedkoper en ook de tweedehandsjes zijn betaalbaarder (mits ze hier blijven). Zeker als je een elektrische auto kiest die veel ervaring heeft.

In dit lijstje gaan we kijken naar de EV’s met de hoogste kilometerstand op Marktplaats. Hoe zien de EV’s er na ruim twee ton aan kilometers uit en hoe is de techniek eraan toe? Je gaat het hier lezen!

We behandelen per model de occasion met de hoogste kilometerstand. Waarom? Anders zou de top tien vol staan met Tesla’s. Het aantal veelgebruikte Tesla’s is gigantisch. De eerste vijf pagina’s zijn doordrenkt met de Model S, 3 en X.

Dan missen we nog de Y. De Model Y met de hoogste kilometerstand heeft ‘maar’ 185.510 kilometer gereden. Een zo goed als nieuwe auto in vergelijking met de top tien EV’s met de hoogste kilometerstand op Marktplaats.

Voor we helemaal beginnen, nog even een disclaimer. Zie dit lijstje als een indicatie. Dikke kans dat als je dit artikel een maand na publicatie leest, dat de meeste occasions alweer vergeven zijn. Check hier welke EV’s op dit moment de hoogste kilometerstand hebben op Marktplaats.

10. Polestar 2 – 249.505 kilometer

We beginnen de top tien met een EV die er stiekem al eventjes is, maar nog steeds interessante specificaties kan overleggen. We hebben het over een Polestar 2 Dual Motor Launch Edition met 78-kWh batterij. De State of Health (de gezondheid van de batterij waarbij het oorspronkelijke vermogen 100 procent is) of Soh afgekort, is op dit moment 92 procent. Dat wil zeggen dat er nog 375 kilometer rijbereik over is van de 408 kilometer die de Polestar 2 haalde toen hij uit de fabriek kwam rollen.

In vijf jaar tijd hebben twee Nederlandse eigenaren er bijna 250.000 kilometer mee gereden. Dat is zowel aan de binnen- als aan de buitenkant lastig te zien. Ook prettig: je hebt 408 pk en 660 Nm aan stroompower onder je rechtervoet die naar alle vier de wielen gaat. De autodealer zet de Polestar op Marktplaats voor € 19.950.

9. Ford Mustang Mach-E – 253.656 kilometer

Naast de Tesla’s die nog gaan komen, is er nog een Amerikaanse inzending. De Ford Mustang Mach-e kwam in mei 2021 naar Nederland en werd een week later op Nederlands kenteken gezet. Sindsdien is er één zakelijke eigenaar geweest die met de Ford heeft gereden. En ermee rijden, dat deed ‘ie. Er is ruim 250.000 kilometer mee afgelegd.

Het heeft de 98-kWh accu ietwat aangetast. De SoH is 92,6 procent. Er is daarmee nog 556 kilometer actieradius over van de 600 kilometer waarmee de EV zijn leven begon. In theorie dan. De verkoper vraagt € 19.950 voor de elektrische Mustang op Marktplaats. Let op: er staat nog een terugroepactie open. De deurvergrendeling kan bij onverwachte ontlading in gesloten stand blijven waardoor je kunt worden buiten- of binnenin opgesloten.

8. Volvo XC40 Recharge – 260.628 kilometer

Weet je nog, toen Volvo het nog spannend vond om elektrische auto’s te bouwen? Een van de eerste stappen in de diepe EV-zee was de geëlektrificeerde XC40. Om klanten niet af te schrikken kreeg de elektrische versie de naam XC40 Recharge. Een van die eerste Nederlandse elektrische XC40 heeft inmiddels zeseneenhalf rondje om de wereld gereden en staat nu te koop op Marktplaats voor € 18.945.

Na ruim 260.000 kilometer heeft de batterij nog 89 procent van zijn levensvatbaarheid. De dealer heeft een actieradius gemeten van 290 kilometer. Een ”betrouwbare range voor dagelijks gebruik” vindt de verkoper, maar een zomervakantie zit er niet snel in. Al helemaal als je een caravan aan de trekhaak hangt.

7. Mercedes EQV – 264.429 kilometer

Vreemd genoeg is deze EQV van Mercedes het enige elektrische busje in de lijst met kilometerknallers op Marktplaats. De elektrische V-klasse is een 300-uitvoering met een 90-kWh batterij. Je moet er zo’n 300 kilometer mee kunnen rijden op een volle accu. We kijken hier naar een L2-versie met een iets langere wielbasis van in totaal 3,2 meter.

Achterin is er plek voor zes personen. De schuifdeur en de achterklep gaan elektrisch open. Ben je van plan om de bus te kopen en ook in te zetten als taxi: er zit al een boordcomputer voor taxibedrijven in. De catalogusprijs van deze origineel Nederlandse V-klasse was € 90.280 in 2021. Nu is er nog maar € 35.000 van de waarde over.

6. Skoda Enyaq iV – 271.000 kilometer

De Volkswagen Groep mag natuurlijk niet ontbreken. De VAG is maar met één auto vertegenwoordigd. Het is deze Skoda Enyaq iV 80 uit 2020. In 2021 kwam de EV naar Nederland. Twee Nederlandse zakelijke eigenaren van de Skoda hebben erin gereden. Nu staat de kilometerstand op 271.000 kilometer volgens de dealer.

Net als vele andere EV’s heeft de Skoda het mooi afgeronde aantal van 150 kW aan vermogen. Dat staat gelijk aan 204 pk. De batterij is er door al die kilometers wel wat op achteruit gegaan. De State of Health is nu 76 procent. Op een foto van het bestuurdersdisplay zien we dat de actieradius 227 kilometer is een 82 procent volle accu. Daar ga je Zuid-Frankrijk niet snel mee halen. De dealer uit Mariahout vraagt € 17.795 op Marktplaats. Daarmee is het de goedkoopste EV in dit rijtje.

5. Mercedes EQC – 288.770 kilometer

Met nog net iets meer kilometerstand achter de rug komen we deze Mercedes EQC tegen. Dit is een interessante occasion. Alleen al vanwege het verkooppraatje van de verkoper. Hij schrijft op Marktplaats: ”Geachte, kijkt u alleen naar kilometerstanden? Zoekt u dan aub even verder. Die hebben we ook wel staan, alleen die zijn veel duurder, maar zeker niet beter of mooier”. Ik weet niet wat dat zegt over de rest van het aanbod.

Naast deze bijzondere introductie blijft het feit dat de elektrisch Merc bijna 290.000 kilometer heeft gereden. Tevens vergeet de verkoper een deel van de pitch. Belangrijk om te weten is dat de EQC nog twee terugroepacties heeft openstaan. Er is een mogelijk probleem met een boutje van het differentieel op de vooras en een probleem met de airbag. Wie alsnog interesse heeft: de SUV staat te koop voor € 22.750.

4. BMW iX3 – 290.190 kilometer

Op plaats vier vinden we een fraaie BMW iX3. De crossover draagt het M-pakket met trots en zit ook nog eens in een M Carbonschwarz-lak. In vier jaar tijd hebben twee zakelijke rijders er bijna drie ton aan kilometers mee gereden. Ondanks de grote afstand zou de 80-kWh batterij nog op 97 procent van zijn kunnen werken.

Daarmee zou je net geen 450 kilometer meer kunnen halen. Je gaat de techniek van de Neue Klasse iX3 pas echt waarderen als je hem naast deze generatie legt. De EV-occasion kan met maximaal 150 kW snelladen en heeft daarmee 31 minuten nodig om tot 80 procent vol te komen. De autoverkoper vraagt € 22.950 op Marktplaats. Voor de beeldvorming: in 2021 was de catalogusprijs nog € 73.916.

3. Tesla Model 3 – 322.980 kilometer

En dan zijn we aangekomen bij de inzendingen van Elon Musk. Tesla vult de hele top drie van deze lijst. We trappen af met de meest betaalbare van de drie die ook nog eens de Model 3 heet. En er komen nog meer drieën aan. De auto is in 2023 gebouwd en heeft inmiddels 322.980 kilometer gereden. In twee jaar tijd dus!

Ook deze Tesla is gebruikt als taxi. De verkopende partij deelt dat je in de praktijk tussen de 270 tot 400 kilometer kunt afleggen, afhankelijk van het weer en type weg waar je rijdt. DC-laden aan een Supercharger kan met 170 kW. Van 10 naar 80 procent duurt dan ongeveer 25 minuten. De EV-dealer vraagt € 18.900 voor de veelgebruikte Tesla op Marktplaats.

2. Tesla Model S – 471.000 kilometer

De twee meest gebruikte elektrische auto’s op Marktplaats zijn dus de Model S en de Model X. Beide auto’s zijn veel ingezet als taxi’s. Zo ook deze Model S 100D Long Range uit 2019. Wat deze exacte Model S dan weer bijzonder maakt: hij is nog in bezit van de eerste eigenaar.

De Tesla is nog op tijd gekocht om gebruik te maken van levenslang gratis superchargen. Tevens zit er tot en met 2027 garantie op de aandrijflijn en batterij. Die batterij is 2 maanden geleden nog vervangen. De particuliere verkoper uit Amsterdam vraagt er € 22.000 voor op Marktplaats.

1. Tesla Model X – +583.253 kilometer

Dit is hem: de EV op Marktplaats met de allerhoogste kilometerstand. Wat valt je meteen op? Juist, ook deze EV heeft een blauw kentekenplaatje. De oude taxi-Tesla is in 2017 gebouwd. In acht jaar tijd is er meer dan een half miljoen kilometer mee gereden.

De SUV is gebruikt als taxi vanaf Schiphol. Vanaf daar is hij vaak de snelweg op gegaan. En dan gaat het hard met de kilometers. En het mooie is: die 583.253 kilometer is nog maar het begin. De Tesla wordt nog tot eind oktober gebruikt door het taxibedrijf. Het kan dus zomaar zijn dat je een Tesla koopt met 600.000 op de teller.

Goed nieuws: er zijn al veel onmisbare onderdelen vervangen. Denk aan de batterij, aandrijflijn, draagarmen, airco en het stuurhuis. Volgens de verkoper oogt en rijdt de auto nog steeds ”overtuigend” en kun je hem inzetten als Uber-auto. Voor € 19.450 ben jij de eigenaar van de Tesla Model X met bijna 600.000 kilometer op de teller. Koop dan?